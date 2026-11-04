El equipo dirigido por Cesc Fábregas, con tres victorias y una derrota, se sitúa entre los ocho primeros de la Liga de Campeones. (Photo by Francois LO PRESTI / AFP)
El equipo dirigido por Cesc Fábregas, con tres victorias y una derrota, se sitúa entre los ocho primeros de la Liga de Campeones. (Photo by Francois LO PRESTI / AFP)
/ FRANCOIS LO PRESTI
Por Redacción EC

El Como aplastó 9-1 al Lens, desbordado en su estadio este miércoles en la cuarta jornada de la Liga de Campeones e igualó el récord de goleadas de Real Madrid (8-0 ante Malmo) y Liverpool (8-0 ante Besiktas) tras obtener una ventaja de 8 goles.

Anastasios Douvikas selló un triplete (7′, 32′ y 57′). Además marcaron Paz (40′), Lucas Da Cunha (47′), Marc-Olivier Kempf (53′), Mattia Liberali (62′), Martin Baturina (69′) y Matteo Papaccioli (90+2′). El gol del Lens lo consiguió Ruben Aguilar (65′).

Totalmente superado por la superioridad técnica de Como y, sobre todo, desaparecido del partido tras el descanso, el Lens encajó su tercera derrota consecutiva en Liga de Campeones, una de las más abultadas de la historia de la competición.

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