Después de las rondas previas de clasificación, las cosas se ponen serias en la Liga de Campeones europea con el sorteo de su fase de liguilla, que tendrá lugar el jueves en Mónaco, donde los grandes conocerán su hoja de ruta.

La nueva fórmula de la Champions, estrenada la pasada temporada, tuvo un gran éxito por garantizar más partidos y más emoción, lo que supone un excelente presagio para el curso 2025-2026 del torneo europeo de clubes más prestigioso.

De la división en ocho grupos de cuatro se pasó entonces a un grupo único de 36 equipos, con una clasificación conjunta decidida en ocho jornadas, una idea de la UEFA para aumentar ingresos y hacer vibrar a los hinchas, como demostró sobre todo la última jornada de esa liguilla el pasado enero.

¿A qué hora es el sorteo de la UEFA Champions League?

10:00 - México

11:00 - Perú, Ecuador, Colombia

12:00 - Chile, Bolivia, Venezuela

13:00 - Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay

17:00 - España

El sorteo del jueves seguirá el esquema del realizado hace un año, para la campaña 2024-2025, con los clubes participantes dividiéndose de entrada en cuatro copas según el coeficiente UEFA, que se calcula según los resultados en competiciones europeas en los últimos cinco años.

Cada equipo se enfrentará en las ocho jornadas a dos formaciones de cada copa o bombo, con cuatro partidos como local y cuatro como visitante, y eso es lo que determinará el sorteo del jueves en el Principado.

La fase de liguilla se disputará del 16 de septiembre al 28 de enero de 2026.