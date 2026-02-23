Por Redacción EC

Ver vs EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido desde el Estadio de San Siro por los playoff de vuelta de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 24 de febrero de 2026, a las 3:00 p.m. (hora peruana), que son las 5:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 2:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium transmite el partido en Perú y Sudamérica, mientras que en México lo pasa Max. En España lo televisa Movistar Liga de Campeones. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO
Champions League EN VIVO.
Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.