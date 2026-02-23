Ver Inter de Milán vs Bodo/Glimt EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido desde el Estadio de San Siro por los playoff de vuelta de la Champions League. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 24 de febrero de 2026, a las 3:00 p.m. (hora peruana), que son las 5:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 2:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium transmite el partido en Perú y Sudamérica, mientras que en México lo pasa Max. En España lo televisa Movistar Liga de Campeones. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

