Inter de Milán vs. Atlético de Madrid en vivo online se verán las caras por el partido de ida de los octavos de final de la Champions League 2023/24, este martes 20 de febrero, desde el estadio San Siro. El encuentro está programado para iniciar a las 3:00 p.m. (hora local) y será transmitido por la señal de ESPN para toda Sudamérica. En España, podrás verlo por Movistar Liga de Campeones; y en México la señale encargadas de pasarlo es TNT Sports. Asimismo, hay existen diferentes opciones para ver el duelo vía streaming, solo tendrás que descargar Star Plus, Movistar+, HBO Max y TNT Go.

VIDEO RECOMENDADO Inter vs. Atlético Madrid en vivo online por octavos de final de Champions League.