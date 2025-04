Ver, Inter vs Bayern EN VIVO

Ver Inter vs Bayern EN VIVO: mira la transmisión del partido en el estadio Giuseppe Meazza (San Siro) por las semifinales de la UEFA Champions League. ¿A qué hora juegan? El encuentro se disputa el miércoles 16 de abril de 2025, desde las 2:00 de la tarde (hora peruana), que son las 4:00 PM de Argentina y Chile, la 1:00 PM de México y las 8:00 PM de España. ¿Dónde ver? El partido se puede seguir por ESPN 2 en Sudamérica, en cable por Movistar TV, Claro TV, DIRECTV, y online vía streaming a través de Disney Plus y DIRECTV GO, mientras que ESPN transmite en Chile y Argentina. Caliente TV van a pasar el juego en México y ViX Premium televisa en Estados Unidos. Si estás en España, debes mirar el encuentro por Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones.