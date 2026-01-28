Jose Mourinho: su eufórica celebración con un recogebolas y el perdón tras vencer al Real Madrid | VIDEO

La cabeza de Jose Mourinho nunca se imaginó lo que vivió en el Benfica vs Real Madrid. El técnico portugués se volvió loco con el gol del arquero Anatoli Trubin a los 98′, que le dio la clasificación a su equipo a los playoffs de la Champions League, y celebró de una manera particilar: abrazado a un recogebolas.

Tras el cabezazo de Trubin y el 4-2 consumado, Mourinho desató su euforia: corrió a abrazar al recogepelotas que estaba a unos pasos y ambos gritaron el gol a la tribuna occidente del Estadio Da Luz. Fueron segundos de éxtasis total en el que ‘Mou’ se olvió de que alguna vez fue técnico del Real Madrid.

¡MOURINHO ENLOQUECIÓ CON EL GOL TRUBIN, QUE CLASIFICÓ AL BENFICA A PLAYOFFS! ¡HASTA SE ABRAZÓ CON UN PEQUEÑO ALCANZAPELOTAS!



Ya con más calma, pero con la alegría a flor de piel, felicitó a sus jugadores, fue camino a vestuarios y luego dio la clásica conferencia de prensa. Allí, el técnico del Benfica confesó que le pidió perdón a Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, por su celebración.

"Le pedí disculpas por cómo celebré el gol, pero es hombre de fútbol y entiende el momento que es el Real Madrid, Álvaro, Chendo y mi gente. Me dijo que no me disulpara por nada", expresó el DT.

Luego, se refirió al partido. “Gané y perdí eliminatorias en el ultimo minuto, pero nunca gané con el gol de un portero. Pensaba que había pasado por todo, pero no. [...] Para el Benfica es una noche fantástica, independientemente de lo que pase en el futuro. Estoy muy contento por mis jugadores», comentó.