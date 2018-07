Jürgen Klopp arremetió contra Sergio Ramos por final de Champions League: "Fue despiadado y brutal"

Dos meses pasaron desde la final de Champions League. Durante todo ese tiempo, Jürgen Klopp ha guardado sentimientos respecto a la caída de Liverpool y, sobre todo, la actuación de Sergio Ramos, campeón con Real Madrid en Kiev.

En conversación con 'The Telegraph', el alemán se refirió al trabajo del defensor español. Como se recuerda, el capitán de la 'Casa blanca' fue cuestionado por sacar del partido a Mohamed Salah, quien terminó con una lesión en el hombro.

"Si lo vuelves a ver y no eres del Real Madrid piensas que es despiadado y brutal. Si juntas todas las acciones de Ramos, y he visto fútbol desde que tenía cinco años, verás que pasan muchas cosas con Ramos. Creo que en una situación como la de Ramos con Salah alguien necesita juzgarla mejor", expresó Klopp.

El entrenador de los 'reds' también recordó otras acciones del zaguero durante el juego por Champions League. Por ejemplo, la falta contra Loris Karius que provocó la conmoción del portero, luego confirmada por los médicos del club inglés.

"No estoy seguro si será algo que volvamos a ver: darle un codazo al portero, derribar a un rival como un luchador en el centro del campo y luego ganar el partido", añadió Klopp sobre Ramos.

El ex técnico de Borussia Dortmund también criticó la actitud del defensa de la Selección de España, pues en los medios desmereció el trabajo de Liverpool en el camino hacia Kiev.

"Ramos dijo muchas cosas que no me gustaron. Como persona, no me gustaron sus reacciones. En la final del año anterior contra la Juventus, fue responsable de la tarjeta roja para Cuadrado. Lo tocó un poco e hizo un gran acto de eso. Nadie habló de eso después", señaló.

Klopp, manteniendo los valores que mostró públicamente, aclaró que sus comentarios reflejan el sentir de muchos aficionados. "La gente dirá que soy débil o un mal perdedor, pero no lo soy", finalizó.