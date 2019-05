“He estado seis veces con un equipo en una final y he perdido seis veces. Pero eso no me derrota como persona”. Hace solo unos días, antes de obrar el inesperado milagro de Anfield, Jürgen Klopp no maquilló sus deudas deportivas para calificarse como un perdedor frente a las cámaras de la Deutsche Welle. El técnico alemán desdramatizó sobre sus tropiezos, le bajó unos decibeles a las críticas que ya daban por muerto a su Liverpool en la Champions y también en la Premier. Era una respuesta para un ataque oportunista en un momento de fragilidad extrema tras el mazazo que significó el 3-0 en contra en el Camp Nou.

“Jürgen está en el club y no gana absolutamente nada durante tres años y medio, y todavía tiene la confianza y las condiciones para seguir adelante”. El dardo envenenado del desempleado José Mourinho era un golpe bajo para un entrenador que caminaba sobre la cuerda floja. El portugués, habiendo repasado bien las estadísticas de su colega, se refería a la cosecha del germano en su estancia en el club británico: cuatro temporadas, cero títulos. Y si había que añadir más razones para colgarle a Klopp el cartel de perdedor debía recordar las dos finales fallidas, una por la Europa League en el 2016 ante el Sevilla y otra por la Champions el año pasado frente al Real Madrid, ambas por 1-3.

Desde la óptica resultadista de ‘Mou’, el adiestrador de los ‘Reds’ no está a su altura, no tiene su ‘pedigrí’ ganador. Ergo, los medios británicos no deberían darle importancia para hablar de sus métodos futbolísticos o de su carismática personalidad.

“Para mí, la vida significa volver a intentarlo de nuevo. Siempre hay que darlo todo, así que puedo vivir tranquilo con eso”. Luego de la espectacular remontada ante el Barcelona de Messi (4-0 para acceder a una nueva final), el legado de Klopp no solo puede restringirse exclusivamente a un resultado deportivo. Lo suyo es más una filosofía de vida, una impronta que marca a fuego un estilo que no será fácil de olvidar. Y esa apuesta del alemán se plasma en la cancha: once espartanos jugando al límite, buscando el arco contrario a toda velocidad y con una valentía única. Pregona un juego al ritmo frenético del ‘heavy metal’, esa melodía pesada que puso de rodillas al club catalán incluso sin tener a sus mejores intérpretes en el campo. No tuvo a Mohamed Salah ni a Roberto Firmino. Aun así no dio nada por perdido ante un plantel rico en estrellas.

Quizá esta temporada el Liverpool de Klopp se quede nuevamente con las vitrinas vacías. Tal vez este domingo el Manchester City de Pep Guardiola sea coronado campeón de la Premier y el 1 de junio en el Wanda Metropolitano no vea cristalizado su sueño europeo. Quizá. Tal vez. En ese juego de las suposiciones, hay una verdad irrefutable: su versión ‘Red’ marcará con tinta indeleble parte de la historia del club de Anfield Road.

La era 'Red' de Klopp Temporada 2015-16 Octavo en la Premier, finalista en la Copa de la Liga y finalista de la Europa League. 2016-17 Cuarto en la Premier. 2017-18 Cuarto en la Premier, finalista de la Champions 2018-19 Segundo en la Premier (falta una fecha), finalista en la Champions (se juega el 1 de junio)

“Si Dios necesita a una persona que pierda seis finales seguidas y lo vuelva a intentar por séptima vez, entonces yo sería la persona perfecta”, concluye Klopp, un perdedor de finales que jamás se dará por vencido, que irá en contra de los designios establecidos hasta encontrar su nirvana.



“En mi carrera como entrenador me he enfrentado a equipos increíbles. Pero ha habido dos que me han dejado alucinados. Uno es el Barcelona de Luis Enrique, con Neymar, Messi y Suárez, y el otro es este Liverpool, el rival más difícil de liga que he enfrentado", certifica Guardiola, quien seguirá sufriendo hasta el último minuto el domingo para ganar la Premier porque tiene a los 'Reds' como una piedra en el zapato.



Este volcánico Liverpool tiene el rostro y la personalidad de Klopp. Ese es el éxito que le debe reconocer el mundo balompédico.