El plantel del Real Madrid rindió homenaje al futbolista portugués Diogo Jota, quien falleció trágicamente este año. Los merengues llevaron una ofrenda floral al terminar la conferencia de prensa previo al partido de este martes 4 de noviembre ante Liverpool, en Anfield, por la Champions League.

El técnico Xabi Alonso, el director de Relaciones Institucionales Emilio Butragueño y los jugadores Dean Huijsen y Trent Alexander-Arnold se acercarib al memorial que los hinchas del Liverpool armaron para recordar a su jugador.

Trent Alexander-Arnold, Xabi Alonso, Emilio Butragueño and Dean Huijsen laid tributes to Diogo Jota and Andre Silva at Anfield this evening ahead of Real Madrid's visit to Anfield tomorrow night ❤️ pic.twitter.com/dd1vBBi8px — Liverpool FC (@LFC) November 3, 2025

El gesto fue respondido con la ovación de los aficionados ‘Reds’. Un momento emotivo fue el que protagonizó Alexander-Arnold, quien quiso desplazarse al estadio donde se formó como jugador y en el que compartió éxitos con Diogo Jota. El ex Liverpool dejó un arreglo floral y una carta.

“Mi amigo Diogo. Te echamos mucho de menos, pero seguimos queriéndote mucho. Tu recuerdo y el de André siempre permanecerán vivos. Sonrío cada vez que pienso en ti y siempre recordaré los buenos momentos que compartimos. Te echo de menos, amigo, cada día”, escribió el lateral.

Como se sabe, Jota, de 28 años, falleció el pasado 3 de julio en un accidente de tráfico en Cernadilla, Zamora junto con su hermano menor, Andre, apenas una semana después de haber contraído matrimonio con su novia Rute Cardoso.

