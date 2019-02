Juventus vs. Atlético Madrid EN VIVO EN DIRECTO: horario, canales y previa del partido por Champions League

Atlético Madrid de Diego Simeone recibirá al Juventus hoy (3:00 p.m. de Perú / 21:00 hora de España EN VIVO EN DIRECTO vía ESPN) en el Wanda Metropolitano, avalado por sus números como local en la Champions League, con sólo dos derrotas en 29 choques en casa, y por haber superado tres de sus cuatro eliminatorias del torneo con la ida en su estadio.

Los octavos de final de esta edición, cuya final será en ese mismo escenario, comienzan en su campo, con la garantía que supone para el bloque dirigido por el técnico argentino, que sólo ha perdido uno de sus 21 últimos duelos de 'Champions' ante su afición y que ha mantenido su portería a cero en 21 de esos 29 choques.

Juventus vs. Atlético Madrid este miércoles 20 de febrero del 2019 (3:00 pm. EN VIVO ONLINE vía ESPN) en el Estadio Wanda Metropolitano por la llave de ida de los octavos de final de la Champions League.

Juventus vs. Atlético Madrid: la dureza de Simeone

Unas cifras imponentes con 22 victorias, cinco empates, sólo dos derrotas, 53 goles a favor y diez en contra como local en esa competición y que crecen junto a la Europa League, con 41 duelos entre ambos torneos entre el Vicente Calderón y el Metropolitano, con 33 triunfos, cinco empates, tres derrotas, 76 goles a favor y 21 en contra... mientras aguarda este miércoles al Juventus, que ya perdió en su único duelo en la 'casa' de Diego Simeone: 1-0 en 2014-15.

El Atlético Madrid afronta el partido de ida de los octavos de final de la Champions League contra el Juventus con cinco futbolistas en riesgo de sanción: Diego Costa, Filipe Luis, José María Giménez, Thomas Partey y Ángel Correa, todos a una tarjeta amarilla de un encuentro de suspensión.

Una amonestación este miércoles, por tanto, les apartaría del duelo de vuelta del próximo 12 de marzo en el Juventus Stadium, como le ocurre a otros dos jugadores del conjunto italiano: el brasileño Alex Sandro y el francés Blaise Matuidi, también apercibidos de sanción.

5 curiosidades: La Juventus con más puntos de todos los tiempos

El Juventus se concentró en la táctica en el entrenamiento de este lunes en el centro deportivo de la Continassa (Turín), para preparar la visita del próximo miércoles al Atlético Madrid en la ida de los octavos de final de la Champions League.

La plantilla del técnico Massimiliano Allegri realizó por la mañana la penúltima sesión de entrenamiento en tierras italianas, antes de viajar en la tarde del martes a Madrid, informó el Juventus en un comunicado.

Tras golear 3-0 al Frosinone y reforzar su liderato en la Serie A italiana (Primera División) con trece puntos de ventaja sobre el Nápoles, segundo, el Juventus trabajó con toda su plantilla a disposición, salvo el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, lesionado.

Juventus vs. Atlético Madrid o Cristiano Ronaldo vs. Antoine Griezmann

Tras el calentamiento, los jugadores de Allegri estudiaron las medidas tácticas para enfrentarse al Atlético Madrid, en el primer capítulo de una eliminatoria que dará su veredicto en la vuelta del 12 de marzo en Turín.

El Juventus volverá a trabajar el martes en su centro deportivo, antes de viajar por la tarde con un chárter desde el aeropuerto de Turín Caselle a Madrid.

Allegri comparecerá en rueda de prensa desde el estadio Wanda Metropolitano una hora antes de que hable el preparador del Atlético, el argentino Diego Pablo Simeone.

Juventus vs. Atlético Madrid EN VIVO ONLINE: alineaciones probables

Atlético Madrid: Oblak; Arias, Giménez, Godín, Filipe Luis; Thomas, Rodrigo, Saúl, Lemar; Griezmann, Morata.

Juventus: Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Khedira, Matuidi; Mandzukic, Dybala, Cristiano Ronaldo.