Ver Juventus vs Galatasaray EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido desde el Estadio Juventus por los playoff de vuelta de la Champions League. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 25 de febrero de 2026, a las 3:00 p.m. (hora peruana), que son las 5:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 2:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN3 y Disney+ Premium transmite el partido en Perú y Sudamérica, mientras que en México lo pasa TNT Sports y HBO Max. En España lo televisa Movistar Liga de Campeones. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

