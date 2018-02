Juventus y Tottenham Hotspur chocarán este martes por la ida de los octavos de final de la Champions League. El cuadro inglés visitará al italiano y los locales podrían emplear el siguiente once.

Entendiendo que Juventus no podrá contar con Dybala, Lichtsteiner y Cuadrado, y que Howedes y Matuidi no entraron en lista, el mejor once que podría presentar sería con Mattia De Sciglio como lateral derecho y Federico Bernardeschi, Mario Mandžukić y Gonzalo Higuaín en la zona ofensiva.

La zona del mediocampo es una materia conocida para el estratega de la Juventus Massimiliano Allegri, pues casi siempre alinea con Sami Khedira, Miralem Pjanić y Claudio Marchisio.