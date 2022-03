Juventus vs. Villarreal EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League este miércoles 16 de marzo del 2022 desde las 3:00 p.m. (horario peruano) en el Juventus Stadium de Turín. En esta nota conoce los horarios, canales de transmisión y alineaciones del compromiso.

Los ‘Bianconeros’, con Dusan Vlahovic y Álvaro Morata en la delantera, buscarán cerrar la llave frente al ‘Submarino Amarillo’ en casa. En España, hace unas semanas, ambos equipos empataron 1-1 por los goles de Vlahovic y Dani Parejo.

¿A QUÉ HORA JUEGA JUVENTUS VS. VILLARREAL EN VIVO?

México – 2:00 p.m.

Perú – 3:00 p.m.

Ecuador – 3:00 p.m.

Colombia – 3:00 p.m.

Venezuela – 4:00 p.m.

Bolivia – 4:00 p.m.

Argentina – 5:00 p.m.

Chile – 5:00 p.m.

Uruguay – 5:00 p.m.

Paraguay – 5:00 p.m.

Brasil – 5:00 p.m.

España – 9:00 p.m.

El técnico Massimiliano Allegri pierde al central Leonardo Bonucci, pero recupera a Paulo Dybala y Giorgio Chiellini. Mientras que el volante Dennis Zakaria es duda y Juan Guillermo Cuadrado tiene asegurado un lugar en la oncena titular.

De su lado, Unai Emery tiene dudas con Etienne Capoue, Juan Foyth, Raúl Albiol o Gerard Moreno, quienes estuvieron con problemas físico en la víspera. En tanto, Alberto Moreno, operado de rodilla, y Paco Alcácer, con una lesión muscular, son los descartes del cuadro castellonense.

JUVENTUS V.S VILLARREAL: CANAL DE TRANSMISIÓN

Si quieres ver la transmisión del partidazo por UEFA Champions League entre Juventus y Villarreal desde España puedes hacerlo vía Movistar Plus. Este es el único canal de TV que cuenta con los derechos de transmisión de este certamen, el más importante de Europa a nivel de clubes.

Para seguir el encuentro desde Sudamérica puedes hacerlo vía ESPN 2, mientras que en México y Centroamérica la señal habilitada es TNT Sports y HBO Max que desde esta temporada iniciaron con la transmisión tanto de la UEFA Champions League como de la UEFA Europa League.

¿DÓNDE VER JUVENTUS VS. VILLARREAL ONLINE?

Si quieres ver la transmisión del partido entre Juventus y Villarreal puedes hacerlo vía Movistar Plus, conectándote desde cualquier dispositivo móvil si verás el encuentro desde España; en Latinoamérica tienes dos opciones que son vía Star Plus para aquellos que quieran ver la señal de ESPN y para México puedes hacerlo por TNT Sports Go, que transmite todos los encuentros del certamen.

JUVENTUS VS. VILLAREAL: POSIBLES ALINEACIONES

Juventus: Szczesny, De Sciglio o Pellegrini, Rugani, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Rabiot, Arthur, Locatelli, Vlahovic y Morata.

Villarreal: Rulli, Foyth, Raúl Albiol, Pau Torres, Alfonso Pedraza; Capoue, Dani Parejo, Manu Trigueros, Yeremy Pino, Lo Celso y Danjuma.

¿DÓNDE JUGARÁN JUVENTUS VS. VILLARREAL HOY?

Conforme a los criterios de Saber más