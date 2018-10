Cristiano Ronaldo presente en el Juventus vs. Young Boys: 'CR7' se lució con su novia en el estadio | VIDEO Cristiano Ronaldo, suspendido una fecha, no pudo estar en el Juventus vs. Young Boys, por la segunda jornada de Champions League. Sin embargo, el luso llegó con Georgina Rodríguez al estadio para alentar a sus compañeros

