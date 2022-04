Real Madrid y Manchester City nos regalaron esta tarde uno de los mejores partidos del año. Los dirigidos por Pep Guardiola derrotaron 4-3 a los ‘Madridistas’ en la primera semifinal de la Champions League en el Etihad Stadium. La llave aún sigue abierta y todo se definirá en una semana en el estadio Santiago Bernbaéu, donde el Madrid ha podido realizar remontadas históricas.

Si bien el Madrid perdió, una de las figuras del encuentro fue Karim Benzema, quien anotó un doblete y mantiene con vida los dirigidos por Carlo Ancelotti de cara al partido de vuelta.

Esto dijo el ‘Gato’ al final del encuentro. “Ha sido una semifinal preciosa, contra un gran equipo como el City. Ellos han empezado mejor, pero no hemos bajado los brazos. Luego hemos tenido el balón y hemos podido volver al partido”, declaró el delantero.

“Los grandes equipos como el Real Madrid tienen esto, y hay que hacerlo. No hay que olvidar que el Manchester City es un grandísimo equipo. No obstante, hemos podido marcar tres goles esta noche”, agregó.

Posteriormente, se refirió al penal a lo panenka. “Si tú no tiras los penaltis está claro que no los vas a fallar. Fallé dos en liga, pero los tiré bien. El portero lo hizo muy bien y los paró. Hoy ha sido sangre fría, los porteros me estudian y tengo que cambiar”.

Finalmente se refirió al Balón de Oro y las metas que tiene con el equipo. “¿El Balón de Oro? Francamente, ahora quiero ganar La Liga e intentar ganar la Champions League. Estoy muy concentrado en los títulos colectivos, La Liga y la Champions League, después ya veremos lo del Balón de Oro”.