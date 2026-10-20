! Joan García le negó el gol a Ferran Torres y volvió a salvar al Barcelona ante el PSG. Foto: @SC_ESPN
! Joan García le negó el gol a Ferran Torres y volvió a salvar al Barcelona ante el PSG. Foto: @SC_ESPN
Por Redacción EC

Joan García volvió a demostrar sus reflejos bajo los tres palos del Barcelona con una sensacional doble intervención ante el Paris Saint-Germain, durante el duelo correspondiente a la tercera jornada de la fase liga de la Champions League 2026-2027. El guardameta español evitó el gol en una acción de peligro que tuvo como protagonistas a Ferran Torres y Fabián Ruiz, y se convirtió en uno de los grandes protagonistas del encuentro disputado en el Parque de los Príncipes de París.

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