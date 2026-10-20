Joan García volvió a demostrar sus reflejos bajo los tres palos del Barcelona con una sensacional doble intervención ante el Paris Saint-Germain, durante el duelo correspondiente a la tercera jornada de la fase liga de la Champions League 2026-2027. El guardameta español evitó el gol en una acción de peligro que tuvo como protagonistas a Ferran Torres y Fabián Ruiz, y se convirtió en uno de los grandes protagonistas del encuentro disputado en el Parque de los Príncipes de París.

La jugada se produjo alrededor del minuto 28, cuando el PSG intensificó su presión sobre el arco azulgrana. Primero, Joan García respondió al remate de Ferran Torres; después, tras una nueva acción ofensiva de los parisinos, volvió a intervenir ante el disparo de Fabián Ruiz. La secuencia evidenció la capacidad de reacción del portero para mantener al Barcelona con opciones en un momento complicado del partido.

Joan García evitó el gol de Ferran Torres ante el Barcelona

La doble atajada tuvo un ingrediente especial por la presencia de Ferran Torres, quien se incorporó al PSG después de su etapa en el Barcelona. El delantero ingresó al campo en el primer tiempo para reemplazar a Ousmane Dembélé, que tuvo que abandonar el encuentro por una molestia física.

El atacante estuvo cerca de castigar a su antiguo equipo, pero se encontró con la respuesta de Joan García. El arquero azulgrana reaccionó a tiempo para rechazar el remate y, poco después, volvió a lucirse ante el intento de Fabián Ruiz.

La intervención generó elogios por los reflejos y la rapidez del guardameta, que ya había respondido ante otras llegadas del equipo dirigido por Luis Enrique. La actuación de Joan García resultaba especialmente importante ante un PSG que buscaba aprovechar su condición de local para poner en aprietos al conjunto de Hansi Flick.