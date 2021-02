Liverpool podría ganar sin jugar: ‘Reds’ no podrán entrar a Alemania para duelo vs. Leipzig por Champions League Liverpool no podrá ingresar a tierras alemanas para el duelo por Champions League debido a las medidas contra el COVID-19. En caso RB Leipzig no encuentre un campo neutral, podrá perder el duelo por 0-3, de acuerdo a las normas de UEFA