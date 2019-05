Liverpool y otras grandes remontadas en la Champions League | FOTOGALERÍA

Por: Kenyi Peña Andrade

​

Si hay un equipo que sabe de remontadas imposibles, ese es el Liverpool. Porque para voltear un marcador adverso y abultado, hay que poseer una serie de cualidades: nervios de acero, tener precisión en velocidad (el tiempo aprieta) y, entre otras cosas, una fe inquebrantable. Este manual, el de cómo darle vuelta a situaciones casi sentenciadas, los ‘Reds’ ya supieron aplicarlo una vez.

En la famosa final de Estambul 2004-05, los de Anfield necesitaron solo seis minutos para igualarle 3-3 al Milan, y luego ser campeones en penales. Ahora el reto será, este martes ante Barcelona, marcar igual cantidad de goles en 90 minutos para empatar la serie. Aunque es verdad que, al revisar la historia, podemos comprobar que este torneo nos ha sabido regalar hasta cinco episodios en donde se dieron verdaderos milagros. A continuación los repasamos, entre ellos una que tiene como víctima del Barcelona.

1) PSG - Barcelona 4-0

Barcelona - PSG 6-1

Octavos de final de 2016/17



La remontada del Barcelona ante el PSG fue histórica. En la temporada 2016/17, los azulgranas se convirtieron en el primer club en la historia del torneo en remontar cuatro goles de diferencia para ganar una eliminatoria directa. Además, fue la cuarta vez que ocurre en una competición de clubes de la UEFA.

Si la caída en el partido de ida fue un batacazo, el darle vuelta al marcador dejó a los parisinos en shock. Un partido de esos que se seguirá mencionado en los próximos años. No solo tuvo emoción, sino que también se desplegó un gran fútbol y mostró a Messi en su mejor versión.

2) Barcelona - Roma 4-1

Roma - Barcelona 3-0

Cuartos de final 2017/18



La Roma logró algo que es casi en posible hoy en día: remontarle un encuentro al todopoderoso Barcelona. El bosnio Edin Džeko se esforzó por expresar lo que sentía después de que su gol en el minuto seis, el comienzo de aquella historia épica. "No te lo puedes imaginar, quiero decir que fue increíble, una locura. No sé cómo describirlo. Lo hicimos, cuando nadie creía en nosotros".

Lo que parecía un sueño, remontar una eliminatoria tras la derrota por 4-1 en el Camp Nou, se convirtió en realidad gracias al tanto de Edin Džeko,el penal convertido de Daniele De Rossi, y el gol sobre la hora de Kostas Manolas en el minuto 82.

3) AC Milan - Deportivo La Coruña 4-1

Deportivo La Coruña - Milan 4-0

Cuartos de final 2003/04



La remontada del Deportivo frente al Milan es sencillamente inolvidable. Walter Pandiani puso adelante al Deportivo en el San Siro. Sin embargo, eso quedó en el olvido tras el buen resultado que logró al final el equipo italiano, en un partido en el que Kaká marcó dos goles. Antes del encuentro de vuelta en Riazor, el técnico del Deportivo Javier Irureta se ilusionaba con la remontada: "Sabemos que será muy complicado, será todo un desafío. Pero en el fútbol los milagros ocurren, cosas que nunca crees que puedan suceder".

De forma increíble, su equipo le planto cara a la adversidad y consiguó lo imposible. Esto se dio gracias a los goles de Pandiani, Juan Carlos Valerón y Albert Luque, mientras que el sustituto Fran González hizo el cuarto a los 76 minutos.

4) Real Madrid - Mónaco 4-2

Mónaco - Real Madrid 3-1

Cuartos de final 2003/04



En la misma temporada de la remontada del Deportivo La Coruña, con el Real Madrid sucedió todo lo contrario. El cuadro merengue, había conseguido una importante ventaja en el Bernabéu. No obstante, el equipo de 'El Principado', no le dejó la clasificación servida y, a través del español Morientes y el francés Giuly colocaron al equipo en semifinales. Aunque el final no terminó siendo bueno para los franceses: ese año perdieron la final ante el Porto de Mourinho.

5) Napoli - Chelsea 3- 1

Chelsea - Napoli 4-1

Octavos de final 2011/12



El partido en Italia marcó un punto de quiebre en el cuadro azul. Tras caer derrotados, el club inglés despidió al entrenador luso, Andre Villas-Boas, quién se fue sin completar una temporada con el Chelsea. Pero, contra todo pronóstico, el italiano Di Matteo propició que el Chelsea salga con el cuchillo entre los dientes para el partido de vuelta.

Los goles de Jhon Terry, Didier Drogba, Frank Lampard y en el tiempo de descuento, Ivanovic, fueron los que provocaron que el cuadro de Londres acceda a la siguiente fase. Como se recuerda, en aquella edición se coronaron campeones tras superar desde los doce pasos al Bayern de Múnich.