Liverpool vs. Barcelona EN VIVO vía ESPN 2 / FOX Sports: hoy EN DIRECTO por semifinales de Champions League

Liverpool vs. Barcelona EN VIVO EN DIRECTO: hoy, con Lionel Messi y Mohamed Salah, se miden este miércoles 1 de mayo por la ida de las semifinales de la Champions League. El partido se jugará en el Camp Nou (2:00 p.m. hora de Perú / 21:00 horas de España) y será transmitido por las señales de ESPN y FOX Sports.

Un electrizante duelo protagonizarán Barcelona y Liverpool en el primer choque entre ambos conjuntos en busca de la final de la Champions League, que tendrá lugar en el Estadio Wanda Metropolitano. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Camp Nou.

Barcelona vs. Liverpool: probables alineaciones

Barcelona: Marc-André ter Stegen; Sergi Roberto, Gerard Piqué, Clement Lenglet, Jordi Alba, Sergio Busquets, Athur, Ivan Rakitic, Lionel Messi, Philppe Coutinho y Luis Suárez.

Liverpool: Alisson Becker; Trent Alexander-Arnold, Virgil Van Dijk, Joel Matip, Andrew Robertson; Giorginio Wijnaldum, Jordan Henderson, Naby Keita; Sadio Mané, Mohamed Salah y Roberto Firmino (Daniel Sturridge).

Con el campeonato español ya en el bolsillo, el Barcelona ya puede enfocarse plenamente en su dos últimos partidos para intentar llegar a la final de la Champions League, que no ha vuelto a alcanzar desde 2015, año de su último triunfo.

"Es un partido importante, pero sobre todo un partido en que se puede transmitir mucha ilusión a nuestra gente", dijo este martes el entrenador de Barcelona, Ernesto Valverde, en rueda de prensa previa.

El técnico azulgrana, que logró su segunda liga consecutiva al frente del Barcelona y la octava del equipo en once años, no duda en apuntar a Lionel Messi como su principal carta para decidir la llave.



"Es el centro de todo", decía Valverde tras lograr el título liguero el sábado, añadiendo que "marca nuestro estilo, muchas cosas de las que hacemos, y su competitividad nos marca a todos y nos obliga".

Con Luis Suárez y Lionel Messi fijos delante, su acompañante podría volver a ser el brasileño Philippe Coutinho, que se lució contra el Levante.

Al frente estará un temible Liverpool, que sigue peleando por la Premier League, donde marcha segundo a un solo punto del líder, el Manchester City, a dos partidos del final.

Esta lucha por la liga inglesa, que no gana desde hace 29 años, puede pesar en el Liverpool, que se enfrenta el sábado al Newcastle.



"Nadie tiene que pensar en ese partido, sería un error jugar contra el Barcelona con otro partido en mente. Queremos un resultado que nos dé una posibilidad de pasar en casa", dijo el técnico del Liverpool, Jürgen Klopp.

El Liverpool ganó su última Champions League en 2005 y tiene ganas de volver a levantar la 'Orejona', Klopp, admite la dificultad del encuentro.



"Tienen un equipo de la máxima calidad", aseguró el técnico del Liverpool, que apuesta por el juego intenso y rápido de sus delanteros Mohamed Salah y Sadio Mané.



La principal duda para el Liverpool es la presencia de su tercer atacante, el brasileño Roberto Firmino, que se lesionó en la ingle en un entrenamiento el pasado jueves.

Con información de AFP