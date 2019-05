Liverpool vs. Barcelona: escuadras se enfrentarán por la vuelta de la semifinal de la Champions League

► Mohamed Salah y su mala suerte en los partidos decisivos de la Champions League



Este martes 7 mayo, Liverpool afrontará un nuevo desafío en la temporada cuando se mida con el Barcelona en Anfield por la vuelta de la semifinal de la Champions League . El imperdible encuentro arrancará a las 14:00 horas en Perú con transmisión vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur; mientras que en España el pitazo inicial se escuchará a las 21:00 horas vía Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.

Luego de una dolorosa derrota por 3-0 en el Camp Nou con un Lionel Messi como máxima figura, los ‘reds’ saben que no tienen margen de error para el choque en su casa, por lo que apelarán a la ‘garra’ y al apoyo de su hinchada para llegar a la tan ansiada final del certamen continental.

El Liverpool debe marcar cuatro goles sin permitir que el Barcelona anote para pasar directamente (con un 3-0 mandaría el compromiso al alargue); sin embargo, todo se volverá más difícil de lo que ya es al no poder contar con Mohamed Salah y Roberto Firmino en el ataque, pues ambos se encuentran lesionados.

Sin duda, los dos jugadores serán bajas sensibles en el equipo de Jürgen Klopp , que se tendrá que ver cara a cara con un Barcelona dispuesto a llevarse la victoria nuevamente, pero esta vez de visita.

Precisamente, el estratega del conjunto azulgrana, Ernesto Valverde , sabiendo de la relevancia del compromiso por Champions League y no confiándose de la ventaja que tiene su equipo, guardó jugadores para el choque frente al Celta de Vigo por LaLiga Santander el último fin de semana, donde su escuadra acabó cayendo 2-0.

"Tenemos que plantearnos el partido sin tener en cuenta la ida y con la intención de ganar aquí (en Anfield)", señaló el entrenador del Barcelona en la previa del duelo con el Liverpool , según consigna la agencia AFP.



Liverpool vs. Barcelona: alineaciones posibles

Liverpool : Alisson, Alexander-Arnold, Gómez, van Dijk, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Henderson, Shaqiri, Mané y Sturridge.

DT: Jürgen Klopp.

Barcelona : Ter stegen, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba, Busquets, Rakitic, Vidal, Messi, Coutinho y Suárez.

DT: Ernesto Valverde.



¿Dónde y cómo ver en vivo el partido por la Champions League?

Perú: 14:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

España: 21:00 horas vía Movistar+ y Movistar Liga de Campeones

Alemania: 21:00 horas vía DAZN, Sky Sport 1 HD , Sky Sport UHD y Sky Go

Argentina: 16:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

Brasil: 16:00 horas vía Esporte Interativo, Esporte Interativo Plus, TNT Brazil y TNT Go

Colombia: 14:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 Andina y ESPN Play Sur

Chile: 15:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

Ecuador: 14:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 Andina y ESPN Play Sur

Paraguay: 15:00 horas vía Fox Sports, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

Uruguay: 16:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur