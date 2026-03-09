Liverpool vs Galatasaray EN VIVO se enfrentan por el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. El encuentro se disputará en el Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park, en Estambul, donde el conjunto turco buscará aprovechar su localía para sacar ventaja en la serie.
El equipo inglés llega a esta instancia como uno de los favoritos del torneo, mientras que el Galatasaray intentará dar el golpe ante su afición en uno de los estadios más intensos del fútbol europeo. La llave se definirá en el partido de vuelta que se disputará en Inglaterra.
¿A qué hora juega Liverpool vs Galatasaray EN VIVO por Champions League?
El partido de Liverpool vs Galatasaray por la ida de los octavos de final de la Champions League empieza a las 12:45 PM de Perú este martes 10 de marzo del 2026.
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 11:45 a.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 12:45 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 1:45 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 2:45 p.m.
- España: 6:45 p.m.
¿Dónde ver Liverpool vs Galatasaray EN VIVO por Champions League?
La transmisión del partido entre Liverpool vs Galatasaray por la ida de octavos de final de la Champions League será transmitido en ESPN y Disney+ Premium para toda Sudamérica, incluyendo a Perú. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de MAX y TNT Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: Paramount+, UniMás, ViX y TUDN.
¿Qué canal transmite Liverpool vs Galatasaray EN VIVO por Champions League?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|12:45 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Colombia
|12:45 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Ecuador
|12:45 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Argentina
|2:45 p.m.
|FOX Sports
|Disney+ Premium
|Brasil
|2:45 p.m.
|TNT Sports y Claro TV
|Max
|Paraguay
|2:45 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Uruguay
|2:45 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Chile
|2:45 p.m.
|ESPN Premium
|Disney+ Premium
|Bolivia
|1:45 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Venezuela
|1:45 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Costa Rica
|11:45 a.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Honduras
|11:45 a.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|El Salvador
|11:45 a.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Guatemala
|11:45 a.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|México
|11:45 a.m.
|TNT Sports
|HBO Max
|Estados Unidos
|12:45 p.m.
|Paramount+, UniMás y TUDN
|ViX
|España
|6:45 p.m.
|Movistar Liga de Campeones
|Movistar+
¿Dónde se juega Liverpool vs Galatasaray?
El compromiso se disputará en el Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park, estadio ubicado en Estambul y casa del Galatasaray. El recinto tiene capacidad para más de 52 mil espectadores y es reconocido por el intenso ambiente que generan los aficionados locales.
El ganador de la serie avanzará a los cuartos de final de la UEFA Champions League, manteniéndose en la lucha por el título del torneo de clubes más importante de Europa.