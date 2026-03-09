Liverpool vs Galatasaray EN VIVO se enfrentan por el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. El encuentro se disputará en el Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park, en Estambul, donde el conjunto turco buscará aprovechar su localía para sacar ventaja en la serie.

El equipo inglés llega a esta instancia como uno de los favoritos del torneo, mientras que el Galatasaray intentará dar el golpe ante su afición en uno de los estadios más intensos del fútbol europeo. La llave se definirá en el partido de vuelta que se disputará en Inglaterra.

¿A qué hora juega Liverpool vs Galatasaray EN VIVO por Champions League?

El partido de Liverpool vs Galatasaray por la ida de los octavos de final de la Champions League empieza a las 12:45 PM de Perú este martes 10 de marzo del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 11:45 a.m.

11:45 a.m. Perú, Colombia, Ecuador: 12:45 p.m.

12:45 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 1:45 p.m.

1:45 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 2:45 p.m.

2:45 p.m. España: 6:45 p.m.

Liverpool vs Galatasaray EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido de ida por octavos de final de la Champions League desde el Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park. / OZAN KOSE

¿Dónde ver Liverpool vs Galatasaray EN VIVO por Champions League?

La transmisión del partido entre Liverpool vs Galatasaray por la ida de octavos de final de la Champions League será transmitido en ESPN y Disney+ Premium para toda Sudamérica, incluyendo a Perú. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de MAX y TNT Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: Paramount+, UniMás, ViX y TUDN.

¿Qué canal transmite Liverpool vs Galatasaray EN VIVO por Champions League?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 12:45 p.m. ESPN Disney+ Premium Colombia 12:45 p.m. ESPN Disney+ Premium Ecuador 12:45 p.m. ESPN Disney+ Premium Argentina 2:45 p.m. FOX Sports Disney+ Premium Brasil 2:45 p.m. TNT Sports y Claro TV Max Paraguay 2:45 p.m. ESPN Disney+ Premium Uruguay 2:45 p.m. ESPN Disney+ Premium Chile 2:45 p.m. ESPN Premium Disney+ Premium Bolivia 1:45 p.m. ESPN Disney+ Premium Venezuela 1:45 p.m. ESPN Disney+ Premium Costa Rica 11:45 a.m. ESPN Disney+ Premium Honduras 11:45 a.m. ESPN Disney+ Premium El Salvador 11:45 a.m. ESPN Disney+ Premium Guatemala 11:45 a.m. ESPN Disney+ Premium México 11:45 a.m. TNT Sports HBO Max Estados Unidos 12:45 p.m. Paramount+, UniMás y TUDN ViX España 6:45 p.m. Movistar Liga de Campeones Movistar+

Horario, TV y dónde ver Liverpool vs Galatasaray por Champions League

Fecha : Martes 10 de marzo del 2026

: Martes 10 de marzo del 2026 Partido : Liverpool vs Galatasaray

: Liverpool vs Galatasaray Horario : 12:45 p.m. hora de Perú.

: 12:45 p.m. hora de Perú. Canal : ESPN, Disney+ Premium, Max, TNT Sports y Movistar Liga de Campeones.

: ESPN, Disney+ Premium, Max, TNT Sports y Movistar Liga de Campeones. Estadio: Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park

¿Dónde se juega Liverpool vs Galatasaray?

El compromiso se disputará en el Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park, estadio ubicado en Estambul y casa del Galatasaray. El recinto tiene capacidad para más de 52 mil espectadores y es reconocido por el intenso ambiente que generan los aficionados locales.

El ganador de la serie avanzará a los cuartos de final de la UEFA Champions League, manteniéndose en la lucha por el título del torneo de clubes más importante de Europa.