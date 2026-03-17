Liverpool recibe a Galatasaray este miércoles 18 de marzo por el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-2026. El encuentro se disputará en Anfield y definirá a uno de los clasificados a cuartos de final.

El equipo inglés está obligado a remontar tras perder en la ida, mientras que el conjunto turco buscará sostener su ventaja y dar el golpe en territorio inglés.

¿A qué hora juegan Liverpool vs Galatasaray?

El partido Liverpool vs Galatasaray se jugará el miércoles 18 de marzo en los siguientes horarios:

Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay: 5:00 p. m.

México: 2:00 p. m.

El duelo corresponde a la revancha de los octavos de final de la Champions League.

Liverpool vs Galatasaray EN VIVO: revisas los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido de vuelta de octavos de final de la Champions League en Anfield. / BSR Agency

¿Dónde ver Liverpool vs Galatasaray EN VIVO?

La transmisión del partido estará disponible en Sudamérica a través de Disney+ Premium y también por señales de ESPN, según la programación de cada país.

Además, podrás seguir el minuto a minuto online en plataformas deportivas que cubrirán todas las incidencias del encuentro.

Cómo llega Liverpool

Liverpool afronta este partido con la obligación de revertir la serie tras caer en el partido de ida. El equipo dirigido por Arne Slot necesita mejorar su rendimiento defensivo y recuperar su eficacia ofensiva para lograr la remontada.

En la previa, los ‘Reds’ llegan con dudas tras algunos resultados irregulares en su liga local, lo que aumenta la presión de cara a este decisivo compromiso europeo.

Cómo llega Galatasaray

Galatasaray llega con confianza tras imponerse en el primer partido y con la intención de sostener la ventaja en Anfield.

El equipo turco atraviesa un gran momento, líder en su liga y con una propuesta ofensiva que ya le permitió sorprender a Liverpool en la ida.

Resultado de la ida: ventaja mínima para Galatasaray

En el primer duelo disputado en Turquía, Galatasaray se impuso por 1-0 gracias a un gol de Mario Lemina, resultado que deja la serie abierta de cara a la revancha.

Ese marcador obliga a Liverpool a ganar por al menos un gol para forzar el alargue o por dos para clasificar directamente a cuartos de final.

Qué está en juego en la Champions League

El ganador de esta llave avanzará a los cuartos de final de la Champions League, manteniendo vivo el sueño de conquistar el título europeo.

Liverpool buscará una noche épica en Anfield, mientras que Galatasaray intentará resistir y confirmar su clasificación en uno de los escenarios más difíciles del continente.