El agresivo heavy metal de Klopp versus la melódica sinfonía de Guardiola, el ataque directo del Liverpool frente a la posesión letal del Manchester City, así podría venderse la eliminatoria que hoy empieza en Anfield Road. Suena atractivo. Dos estilos que enfrentados en una cancha producen un fútbol de alto voltaje. Así ha sido siempre cada vez que el alemán y el catalán han cruzado sus caminos. Pero hay que aclarar que no es esa diferencia lo que saca chispas de estos duelos. Lo que hace atractivo el cara a cara entre ambos es que comparten la misma filosofía de juego, la del espectáculo solventado en una apuesta netamente ofensiva, cada uno con su propio matiz pero sin darle tregua al objetivo común: marcar goles.

En oposición a los siempre mentados ‘combates’ entre Pep y Mourinho, que fueron bien mediatizados por la labia venenosa del portugués, los choques de Guardiola con Klopp han dado partidos épicos y con una buena producción goleadora, no han sido encuentros entre un once que ataca y otro que defiende. Que el alemán sea el único técnico que le ha marcado cuatro tantos en dos oportunidades a los equipos del catalán explica su afán por asumir el protagonismo del juego –4-2 con el Dortmund ante el Bayern y 4-3 con el Liverpool frente al City–. Klopp no ratonea, no se deja dominar, apela a la intensidad y aumenta las revoluciones de su once para impedir que los hombres de Pep tengan tiempo para pensar y ejecutar su hipnótica partitura.

Otro dato no menor que habla que los Pep vs. ‘Mou’ son inferiores a los Guardiola vs. Klopp en emociones y espectáculo son las cifras que colocan al germano como el entrenador que más veces ha derrotado al español. Según Mister Chip, de 16 partidos Pep solo aventaja por un triunfo a Jürgen (7-6), una verdadera síntesis de una pelea parejísima donde no existe el desbalance a favor del español como sí lo hay en sus choques con el portugués (9-4 en 20 juegos).

“No hay equipo en el mundo que ataque con tantos jugadores de manera directa. Su fútbol no tiene pausa, es muy agresivo, muy bueno en lo que hacen”, elogió Pep al Liverpool. El pasado inmediato lo justifica como un incómodo rival. Y más allá de las 39 victorias en 48 juegos del City esta temporada (con un altísimo 84,7% de puntos obtenidos) que le dan el lógico favoritismo, lo que equipara el juego son los Liverpool vs. City donde ambos entrenadores fueron protagonistas: 2 victorias para Klopp, una para Guardiola y un empate, con el 4-3 como reciente recuerdo a favor del germano que significó una de las cuatro caídas de los ‘citizens’ en su mágico andar (Shakhtar y Basel lo superaron en Champions y el Wigan en la FA Cup).

“Si tuviera la opción de ver un partido de la Champions League, vería este. Se trata de tácticas, pero habrá fuego, eso es genial. Además, se juega en Anfield, así que habrá un buen ambiente”, comentó el alemán.

Si alguien merece llevar el rótulo de némesis de Pep, ese es Klopp. Es su verdadera kriptonita. Por eso le creo al alemán cuando promete que esta tarde habrá fuego en Liverpool.