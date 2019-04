Liverpool vs. Porto EN VIVO vía ESPN 2: con Salah, por los cuartos de final de la Champions League

Liverpool vs. Porto EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido de vuelta, por cuartos de final de la Champions League 2018-2019, en el Estadio do Dragao (2:00 p.m. hora de Perú / 21:00 horas de España), con transmisión de ESPN 2. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Porto encara el duelo ante Liverpool por la Champions tras ganar en casa del Portimonense por 0-3, un resultado que le permite, a falta de cinco jornadas, continuar empatado a puntos con el Benfica, aunque los lisboetas son líderes por los enfrentamientos directos.

Liverpool vs. Porto | Horarios del partido

14:00 horas - Perú, México, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

15:00 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile

16:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

20:00 horas - Reino Unido

21:00 horas - España, Alemania, Italia, Francia

Liverpool vs. Porto: más del partido por Champions League

El técnico de los blanquiazules, Sérgio Conceição, no reservó jugadores en el encuentro del sábado, que se decidió con goles de Yacine Brahimi, Moussa Marega y Héctor Herrera.

Qué canal transmite en vivo y en directo el Liverpool vs. Porto por la Champions League en tu país

Salah, Firmino y Mané comandan el peligroso ataque de los ‘Reds’ con 58 goles anotados en la presente temporada en la Premier League y la Champions. (Foto: Reuters) Reuters

El entrenador portugués no podrá contar con Vincent Aboubakar, lesionado de larga duración, y tiene la duda del extremo mexicano Jesús Corona, aquejado de un esguince leve de tobillo que se produjo en el partido contra el Portimonense, unas molestias de las que ha evolucionado favorablemente en las últimas horas.

Respecto al partido de ida disputado en Anfield, Conceição recupera a dos jugadores fundamentales: Pepe y Herrera, que no pudieron jugar la semana pasada por estar sancionados.

La vuelta de Pepe provocará, con casi toda seguridad, que el brasileño Éder Militão vuelva al lateral derecho, aunque la otra opción es que forme pareja de centrales con el ex jugador del Real Madrid y que Maxi Pereira ocupe el costado diestro de la zaga.

Por su parte, el regreso del español Héctor Herrera hará que el español Óliver Torres, que fue de la partida en Inglaterra, tenga que esperar su oportunidad desde el banquillo.

Liverpool sabe que tiene gran parte de la eliminatoria encarrilada, pero los precedentes de la competición no le dejan lugar para la confianza.

Además, afrontan el choque después del duro compromiso liguero con el Chelsea, en el que los 'Reds' sacaron adelante una victoria por 2-0 que les permite seguir comandando la tabla con un partido más que Manchester City, su más cercano perseguidor.

Pero mientras los rumores sobre la primera liga en treinta años resuenan en Anfield, la Champions League no da tregua y aparece por la esquina para recordar al Liverpool que siguen optando a un doblete inimaginable hace muy poco.

El 2-0 de la ida les deja muy cerca de los octavos y si algo juega a favor de este Liverpool es su gran eficacia defensiva, por lo que un goleada del Porto, a priori, se hace complicada de imaginar.

El Liverpool es el equipo menos goleado de la Premier y ya el año pasado aguantaron una renta de 3-0 en semifinales. Saben que el ambiente jugará en su contra y que el Oporto no tiene nada que perder, por lo que Jürgen Klopp no reservará nada.

El triplete arriba de Mohamed Salah, Sadio Mané y Roberto Firmino es innegociable. Andy Robertson, volverá al once tras perderse la ida por sanción, Joe Gomez y Dejan Lovren se disputarán la plaza al lado de Virgil Van Dijk y James Milner podría sustituir a Jordan Henderson, tocado en el tobillo.

De conseguir el pase, sería la primera vez desde las temporadas 2006-2007 y 2007-2008 que los del norte de Inglaterra encadenan dos semifinales de Champions League.

Liverpool vs. Porto | Posibles alineaciones

Porto: Casillas; Militão, Pepe, Felipe, Telles; Otávio, Héctor Herrera, Danilo Pereira, Corona; Marega y Tiquinho.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Keita, Wijnaldum, Milner; Salah, Mané y Firmino.

