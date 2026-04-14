El partido entre Liverpool y PSG define a uno de los semifinalistas de la UEFA Champions League. El duelo corresponde a la vuelta de los cuartos de final y se jugará este martes 14 de abril, con ventaja para el equipo francés tras el 2-0 conseguido en la ida. A continuación, revisa a qué hora juegan, en qué canal ver y cómo seguir el Liverpool vs PSG EN VIVO desde distintos países.

¿Cuándo juegan Liverpool vs PSG?

El partido de vuelta entre Liverpool y PSG se disputa este martes 14 de abril de 2026, en un duelo decisivo por los cuartos de final de la Champions League.

¿A qué hora juegan Liverpool vs PSG por UEFA Champions League?

Estos son los horarios confirmados del partido según país:

Perú, Colombia, Ecuador: 2:00 p.m.

México: 1:00 p.m.

Chile, Bolivia, Venezuela: 3:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 4:00 p.m.

Inglaterra: 8:00 p.m.

Francia / España: 9:00 p.m.

¿En qué canal ver Liverpool vs PSG por UEFA Champions League?

El partido será transmitido por:

TV: ESPN 2

Streaming: Disney+

La cadena ESPN tiene los derechos de la Champions League en Latinoamérica, por lo que el encuentro estará disponible en televisión y también vía streaming oficial.

¿Dónde ver Liverpool vs PSG ONLINE por UEFA Champions League?

Si deseas ver el partido por internet, estas son las opciones:

Disney+ (streaming oficial en Sudamérica)

App de ESPN (según operador de TV)

Ambas plataformas permiten seguir el partido EN VIVO desde celulares, laptops, tablets o Smart TV con suscripción activa.

¿Dónde ver Liverpool vs PSG EN VIVO en México?

En México, el partido entre Liverpool FC y Paris Saint-Germain por la UEFA Champions League será transmitido por TNT Sports en televisión, mientras que la opción para verlo online será a través de HBO Max.

Los usuarios que cuenten con suscripción activa podrán seguir el encuentro EN VIVO desde cualquier dispositivo, incluyendo celulares, Smart TV y computadoras. Esta es la vía oficial para ver la Champions League en territorio mexicano.

¿Dónde ver Liverpool vs PSG EN VIVO en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el duelo entre Liverpool FC y Paris Saint-Germain se podrá ver a través de CBS Sports en televisión en inglés y TUDN en español.

Para verlo online, las opciones disponibles son Paramount+ (en inglés) y ViX (en español), plataformas que cuentan con los derechos oficiales de la UEFA Champions League en ese país.

¿Dónde juegan Liverpool vs PSG por UEFA Champions League?

El partido de Liverpool vs PSG por cuartos de final vuelta por UEFA Champions League se disputará en el mítico estadio Anfield, casa del Liverpool, donde los ingleses buscarán una remontada histórica ante su público.

Alineaciones de Liverpool vs PSG por UEFA Champions League

Liverpool : Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch, Wirtz; Salah, Szoboszlai y Ekitike.

: Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch, Wirtz; Salah, Szoboszlai y Ekitike. PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembélé y Kvaratskhelia.

Pronósticos de Liverpool vs PSG por UEFA Champions League

El PSG parte como favorito tras su victoria 2-0 en la ida, lo que le permite manejar la serie con mayor tranquilidad. Sin embargo, el Liverpool confía en su fortaleza en Anfield para intentar la remontada.

Algunos pronósticos apuntan a un empate 1-1, resultado que clasificaría al equipo francés a semifinales con un global de 3-1.

Liverpool vs PSG: lo que se juega

El conjunto dirigido por Luis Enrique llega con ventaja y mejor momento, mientras que los ingleses están obligados a arriesgar desde el inicio. Se espera un partido intenso, con presión alta del Liverpool y un PSG listo para aprovechar los espacios al contraataque.