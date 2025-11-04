Liverpool vs. Real Madrid EN VIVO
Los campeones europeos en 15 ocasiones vencieron el 26 de octubre al Barcelona en el Clásico y buscan asestar un nuevo golpe sobre la mesa en otro duelo de alto calibre, frente al Liverpool de Arne Slot.
Mientras que el campeón de la Premier League sólo ha conseguido dos victorias en sus últimos ocho partidos, el cuadro madridista, que mejora cada semana bajo la batuta del entrenador vasco y se encuentra en un gran momento.
Real Madrid y Liverpool se enfrentan por la cuarta jornada de la Champions League en Anfield. El técnico del Madrid, Xabi Alonso, vuelve a Inglaterra para enfrentarse a su antiguo equipo, en Champions el martes, tras un inicio de temporada casi inmaculado con el club blanco.
El partido entre Real Madrid vs Liverpool se verá por ESPN y Disney+ Premium en toda Sudamérica, incluyendo países como: Perú, Colombia, Chile, entre otros. Por otro lado, en España se televisará por Movistar Liga de Campeones.