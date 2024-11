Liverpool vs Real Madrid EN VIVO

Se juega uno de los partidos más esperados de la nueva Champions. Liverpool se enfrenta a Real Madrid en un duelo de pronóstico reservado. Sigue el partido EN VIVO ONLINE y no te pierdas ningún detalle. Aquí te contamos a qué hora juegan y dónde puedes verlo gratis.

Transmisión del partido EN DIRECTO

¿A qué hora juegan Liverpool vs Real Madrid?

El partido comenzará a las 21:00 horas si te encuentras en España. Si estás en Perú, Colombia y Ecuador el encuentro inicia a las 3:00 de la tarde, mientras que en México arrancará a las 14:00 horas y en Argentina y Chile a las 17:00 horas. Mira los horarios por país a continuación.

14:00 horas - México

15:00 horas - Perú, Ecuador, Colombia

16:00 horas - Venezuela, Bolivia

17:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay

21:00 horas - España

¿Dónde ver Liverpool vs Real Madrid?

Si estás buscando dónde ver Liverpool vs Real Madrid, hoy tienes varias opciones. Puedes sintonizar el canal ESPN por operadores de cable como Movistar, Claro TV o DIRECTV. También puedes acceder a plataformas de streaming que ofrecen la transmisión del partido EN VIVO ONLINE, como DIRECTV GO, Movistar TV App (Movistar Play) y Disney Plus. No recomendamos ver la transmisión por páginas web que ofrecen señales para seguir el encuentro sin costo alguno, como Fútbol Libre TV y otras. Si estás en México puedes ver el partido por Caliente TV, mientras que en Estados Unidos transmiten TUDN y Unimás.

Recuerda que ESPN cuenta con derechos de transmisión, por lo que es recomendable sintonizar su canal o ver el canal vía app para mirar el partido en alta definición. Ver Liverpool vs Real Madrid en HD es parte de la experiencia, así que asegúrate de tener una buena conexión a internet.