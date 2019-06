Liverpool vs. Tottenham por la Champions League: día, hora, canal y todos los detalles de la gran final

Liverpool vs. Tottenham por final de la Champions League | El equipo de Mauricio Pochettino, que ya ha hecho historia al clasificarse para su primera final de Liga de Campeones, quiere acabar la gesta levantando este sábado en Madrid (2:00 p.m. de Perú / 21:00 de España vía Facebook Live, ESPN y Fox Sports) la 'Orejona' en la final contra el conjunto de un Jürgen Klopp, que lanza su segundo asalto.

Tras maravillar a todos remontando una goleada en semifinales ante el Barcelona (0-3, 4-0), Liverpool alcanzó su segunda final de Champions League consecutiva, con la idea de hacer olvidar la derrota del pasado año frente al Real Madrid en Kiev.

Liverpool vs. Tottenham EN VIVO: los horarios en el mundo de la final de la Champions

Liverpool vs. Tottenham: horarios de la final de la Champions League. (Foto: UEFA) (Foto: captura)

14:00 horas - Perú, México, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

15:00 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile

16:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

20:00 horas - Reino Unido

21:00 horas - España, Italia, Francia, Alemania

22:00 horas - Catar y Arabia Saudita

03:00 horas del domingo - China

04:00 horas del domingo - Japón y Corea del Sur

Liverpool vs. Tottenham EN VIVO: qué canales transmiten la final de la Champions League

Argentina Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur, ESPN Play Sur, Fox Sports 2 Argentina, FOX Sports 2 Cono Sur, ESPN Sur, ESPN2 Sur

Australia Optus Sport

Bélgica RTL Play, RTL TVI, Q2 Belgium, Proximus 11+

Bolivia ESPN Sur, COTAS Televisión, ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Sur, FOX Sports 2 Cono Sur, ESPN2 Sur

Brasil Esporte Interativo, Esporte Interativo Plus, TNT Go, TNT Brazil

Canadá DAZN

Chile FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur, Fox Sports 1 Chile, Fox Sports Chile, Fox Sports Cono Sur, ESPN Sur, ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

China CCTV-5, PPTV Sport China, CCTV 5+ VIP

Colombia ESPN Sur, ESPN2 Andina, Fox Sports Colombia, FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur, ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Costa Rica FOX Play Norte, Fox Sports 2 Cono Norte, Fox Sports Cono Norte, ESPN2 Norte, ESPN Play Norte, ESPN Norte

República Dominicana ESPN Play Norte, Fox Sports 2 Cono Norte, SportsMax 2, FOX Play Norte, Flow Sports 1, ESPN Norte, Fox Sports Cono Norte, ESPN2 Norte, SportsMax App

Ecuador FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur, ESPN Play Sur, ESPN2 Andina, Fox Sports Cono Sur, ESPN Sur

El Salvador ESPN Norte, ESPN Play Norte, Fox Sports 2 Cono Norte, Fox Sports Cono Norte, ESPN2 Norte, FOX Play Norte

Guinea Ecuatorial Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport 3 Africa, SL2G

Francia RMC Sport 1, RMC Sport en direct, BFM TV

Alemania Sky Go, Sky Sport 1 HD, DAZN, Sky Sport UHD

Guatemala FOX Play Norte, ESPN Norte, Fox Sports 2 Cono Norte, Fox Sports Cono Norte, ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

Haití SportsMax App, SportsMax 2

Honduras Fox Sports 2 Cono Norte, ESPN Play Norte, ESPN2 Norte, Fox Sports Cono Norte, ESPN Norte, FOX Play Norte

Hong Kong beIN Sports Connect Hong Kong

Internacional UEFA Champions League App, YouTube

Italia SKY Go Italia, RAI Play, Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Calcio 1, RAI Uno

Jamaica SportsMax App, Flow Sports App, Flow Sports 1, SportsMax 2

Japón DAZN

Corea del Sur SPOTV, SPOTV ON 2, SPOTV ON, SPOTV2, SPOTV+

México ESPN2 Norte, FOX Play Norte, Fox Sports 2 Cono Norte, ESPN Norte, Fox Sports Cono Norte, ESPN Play Norte

Monaco RMC Sport 1

Países Bajos Ziggo Sport Select, Veronica TV, Ziggo Sport 14

Nueva Zelanda SKY Go NZ, Sky Sport 1 NZ

Nicaragua Fox Sports 2 Cono Norte, Fox Sports Cono Norte, ESPN Norte, ESPN2 Norte, FOX Play Norte, ESPN Play Norte

Nigeria Canal+ Sport 1 Afrique, SL2G, SuperSport 3 Africa, SuperSport 3 Nigeria

Niue Sky Sport 1 NZ

Noruega TV2 Sport , TV 2 Norway, Viasat Ultra HD, Viasat 4 Norway, TV2 Sumo, Viaplay Norway

Omán beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 11, beIN 4K Arabia

Pakistán SONY TEN 2 HD, Sony LIV, SONY TEN 2

Palau Sky Sport 1 NZ

Palestinian Territory beIN Sports HD 11, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1, beIN 4K Arabia

Panamá Fox Sports 2 Cono Norte, Flow Sports 1, Fox Sports Cono Norte, ESPN2 Norte, FOX Play Norte, ESPN Play Norte, ESPN Norte, Flow Sports App

Paraguay Fox Sports Cono Sur, ESPN Sur, ESPN2 Sur, FOX Sports 2 Cono Sur, ESPN Play Sur

Perú ESPN Play Sur, ESPN2 Sur, Fox Sports Cono Sur, ESPN Sur, FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur, Fox Sports Peru

Filipinas Goal.com

Polonia TVP Sport, TVP Sport Live Streaming, TVP1, Polsat Sport Premium 1, IPLA

Portugal Eleven Sports 1 Portugal, TVI

Puerto Rico SportsMax 2, SportsMax App

Qatar beIN Sports HD 11, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1, beIN 4K Arabia

Rusia Матч! Игра, Матч! Футбол 1

Arabia Saudita beIN Sports HD 11, beIN Sports HD 1, beIN 4K Arabia, beIN SPORTS CONNECT

Senegal Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport 3 Africa, SL2G

Serbia HRT 2, K-SPORT 2, Arena Sport 1 Serbia, RTS 1

Sur África SuperSport 3 Africa, SuperSport 3, Maximo 360, SL2G, SuperSport Maximo

Sudán del Sur beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 11, SL2G, beIN Sports HD 1, SuperSport 3 Africa, beIN 4K Arabia

España Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Suecia Viasat Sports Premium, Viasat Ultra HD, Viaplay Sweden, TV6 Sweden

Suiza DAZN, TeleClub Sport Live, TeleClub Sport, Teleclub Zoom, RMC Sport 1

Turquía Digiturk Play, beIN Sports Turkey, beIN CONNECT Turkey, Idman TV

Emiratos Árabes Unidos beIN Sports HD 1, beIN Sports HD 11, beIN SPORTS CONNECT, beIN 4K Arabia

Reino Unido BT Sport Live, BBC Radio 5 Live, BT Sport 4K UHD, BT Sport 2

Estados Unidos TNT USA, Univision NOW, B/R Live, Watch TNT, Univision, Univision Deportes En Vivo, Univision Deportes

Uruguay FOX Sports 2 Cono Sur, Fox Sports Cono Sur, ESPN Play Sur, ESPN Sur, FOX Play Sur, Fox Sports Uruguay, ESPN2 Sur

Venezuela Fox Sports 2 Cono Norte, ESPN Play Sur, ESPN2 Andina, FOX Play Norte, ESPN Sur, Fox Sports Cono Norte

"Estamos en la final de la Champions, para mí es el partido más importante del fútbol mundial a nivel de clubes así que es normal que esté de buen humor", dijo este viernes un sonriente Jürgen Klopp, técnico de Liverpool, en la rueda de prensa previa al encuentro.

El equipo inglés ha hecho una excelente temporada, pero ha visto cómo la Premier League, que no gana desde 1990, se le escapaba en el último suspiro, al quedar segundo a un solo punto del ganador el Manchester City.

Y ahora la 'Orejona' se perfila como la gran oportunidad para resarcirse y dar una alegría a los aficionados 'Reds', miles de los cuales llenarán el sábado el estadio Metropolitano madrileño.

- Ciudad blindada -

Madrid será la ciudad que albergue la final de la Champions League 2018-2019. (Foto: Miguel Villegas - GEC) (Foto: Miguel Villegas - GEC)

Se espera que unos 100.000 aficionados, la mayoría sin entradas, acudan a la capital española, desde donde el jueves tienen lugar conciertos y distintas actividades para los aficionados.

Un dispositivo de casi 5.000 efectivos se encargará de la seguridad, que prevé incluso zonas diferenciadas de concentración para los hinchas del Tottenham y los del Liverpool, que aún tienen en la retina la hazaña de Anfield en semifinales.



Así llega Liverpool a la final de la Champions

Liverpool buscará el título de la Champions League bajo la mano de Jurgen Klopp en Madrid. AFP

12/05/19 | Liverpool 2-0 Wolverhampton | Premier League

07/05/19 | Liverpool 4-0 Barcelona | Champions League

04/05/19 | Newcastle 2-3 Liverpool | Premier League

01/05/19 | Barcelona 3-0 Liverpool | Champions League

26/04/19 | Liverpool 5-0 Huddersfield Town | Premier League

21/04/19 | Cardiff 0-2 Liverpool | Premier League

17/04/19 | Porto 1-4 Liverpool | Champions League

14/04/19 | Liverpool 2-0 Chelsea | Premier League

09/04/19 | Liverpool 2-0 Porto | Champions League

05/04/19 | Southhampton 1-3 Liverpool | Premier League

Así llega Tottenham a la final de la Champions

De la mano de Pochettino, Tottenham va por su primer título en la historia de la Champions League. AFP

12/05/19 | Tottenham 2-2 Everton | Premier League

08/05/19 | Ajax 2-3 Tottenham | Champions League

04/05/19 | Bournemouth 1-0 Tottenham | Premier League

30/04/19 | Tottenham 0-1 Ajax | Champions League

27/04/19 | Tottenham 0-1 West Ham | Premier League

23/04/19 | Tottenham 1-0 Brighton | Premier League

20/04/19 | Manchester City 1-0 Tottenham | Premier League

17/04/19 | Manchester City 4-3 Tottenham | Champions League

13/04/19 | Tottenham 4-0 Huddersfield Town | Premier League

09/04/19 | Tottenham 1-0 Manchester City | Champions League

- Esperando a Kane -

El central holandés Virgil van Dijk tendrá trabajo si, como se espera, la estrella del ataque del Tottenham, Harry Kane, salta al terreno de juego dispuesto a llevarse la 'Orejona' tras reponerse de una lesión.

"Me siento bien", dijo el lunes el delantero de los 'Spurs', matizando que "la decisión es cosa del entrenador".

El técnico Mauricio Pochettino, en cambio, no quiso adelantar este viernes si alineará a su goleador: "no sé (si estará de inicio). Tenemos otro entrenamiento ahora y decidiremos".

Ver a Kane sobre el terreno de juego, sin duda, supondría una inyección de moral y juego añadidos para el equipo de Pochettino en su primera final de Champions League en sus más de 130 años de historia.

El sábado "queremos también escribir la historia del fútbol y para eso tenemos que ganar y sabemos lo que tenemos que hacer", dijo este viernes el argentino.



Liverpool vs. Tottenham: posibles alineaciones

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Milner, Henderson (o Fabinho), Wijnaldum - Salah, Firmino, Mané. Entrenador: Jurgen Klopp (GER)

Tottenham: Lloris - Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose - Winks (o Wanyama), Sissoko - Dele, Eriksen, Son - Kane. Entrenador: Mauricio Pochettino (ARG).

Champions League: otros datos de la final

Árbitro: Damir Skomina (Eslovenia)



Estadio: Wanda Metropolitano (Madrid)



Hora local: 21:00

Con información de AFP