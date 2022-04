Liverpool dio un gran paso en su objetivo por clasificar a la final de la Champions League. La noche de este miércoles en Anfield, los ‘Reds’ le ganaron 2-0 a Villarreal en el marco del choque de ida de semifinales. Pese a la diferencia, el entrenador Jürgen Klopp evitó mostrarse confiado y optó por la cautela.

“Cuando atacamos al Villarreal, hay que marcar. Me gustó mucho la primera parte, pero nos faltó el gol. Ellos con su presión nos podrían amenazar, pero lo hicimos muy bien para que controlarlos. Pero 2-0. Es un marcador peligroso. Es sólo el descanso de la eliminatoria”, analizó el alemán en rueda de prensa.

Klopp insistió que “no ha pasado nada aún” y instó a sus jugadores a estar “cien por ciento mentalizados”, de cara al compromiso de vuelta contra el ‘Submarino Amarillo’, programado para el martes 3 de mayo en el Estadio de la Cerámica.

“Hay que jugar la segunda parte como la primera. Vamos ganando 2-0. Va a ser un ambiente difícil. Va a ser distinto. Este equipo hemos visto que lucha por su entrenador y seguro que pelearán por estar en la final”, advirtió el estratega de 54 años.

Por otro lado, Klopp se refirió a Sadio Mané, autor del segundo gol de Liverpool, y no quiso calificar de injusto o no si es que el senegalés no es considerado para la nominación del Balón de Oro.

“Una temporada sobresaliente, sí. Pero yo no tengo nada que ver con las nominaciones al Balón de Oro. Mané es clase mundial, pero hay que ganar trofeos para ganar el Balón de Oro, salvo que seas Messi y y Cristiano. Está en su mejor temporada”, sentenció.