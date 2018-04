Este viernes quedaron definidas las llaves de la Champions League de las semifinales.

-Bayern Múnich vs. Real Madrid

-Liverpool vs. Roma

*Bayern Múnich y Liverpool serán locales en la ida

¿Cuándo se jugarán los partidos?

Los partidos de ida se jugarán el martes 24 y el miércoles 25 de abril, mientras que los de vuelta serán los días 1 y 2 de mayo. El calendario exacto se confirmará en la tarde del día del sorteo.



Dos sorpresas y dos colosos: el sorteo de semifinales de la Champions League 2018, el viernes a las 6:00 a.m. (hora peruana) en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza), no carecerá de picante con la presencia inesperada de la Roma y el Liverpool ante los habituales Real Madrid y Bayern de Múnich.

Los partidos de ida tendrán lugar el martes 24 y el miércoles 25 de abril, y los de vuelta el 1 y el 2 de mayo. La final será el sábado 26 de mayo en Kiev.

Sorteo de llaves de Champions League: horarios en el mundo



México 06:00 a.m.

Perú 06:00 a.m.

Ecuador 06:00 a.m.

Colombia 06:00 a.m.

Bolivia 07:00 a.m.

Argentina 08:00 a.m.

Chile 08:00 a.m.

España 13:00 a.m.

¿Cómo se puede seguir el sorteo de las llaves?



ESPN y FOX Sports transmitirán el sorteo. Se retransmitirá vía streaming en directo en el DrawCentre de UEFA.com (con previa y reacciones posteriores), y también tendrá la mejor cobertura durante todo el día en Instagram, Facebook y Twitter. También puedes seguirlo por elcomercio.pe

- Posible reencuentro de Salah con la Roma -

Las soberbias trayectorias de la Roma y del Liverpool para alcanzar las semifinales dan en efecto a este sorteo un sabor particular.

En Liverpool fundan sus esperanzas en la increíble temporada de su delantero Mohamed Salah. Aún mermado físicamente, el internacional egipcio, que ya había anotado un gol en la ida (3-0), logró de nuevo ver puerta ante el Mánchester City en la vuelta el martes (2-1).

Salah cuenta ya con ocho goles en esta edición de la Liga de Campeones, con la posibilidad de convertirse en el máximo goleador africano en una edición de la Champions League, superando al camerunés Samuel Eto'o en 2010/2011, para lo que necesita un gol más.

Gracias a él, el Liverpool regresó a las semifinales de la 'Champions', una instancia que no alcanzaban los 'reds' desde 2008, cuando cayeron frente al Chelsea.

El sorteo podría deparar que Salah se reencontrarse con un club que conoce bien, la Roma, donde jugó desde 2015 a 2017. Ese partido supondría una repetición de la final de la extinta Copa de Europa de 1984, donde el Liverpool superó a los italianos en los penales.

Porque los 'Reds' son uno de los históricos de Europa, y cuentan con cinco coronas en la máxima competición continental, la última en 2005.

La Roma en cambio aún no ha abierto sus vitrinas para colocar un trofeo internacional de prestigio.

Sobre el papel, el conjunto 'giallorosso' parece el 'caramelo' del sorteo, pero el equipo del bosnio Edin Dzeko ya dio la sorpresa en cuartos de final ante el todopoderoso Barcelona.

¿Quién podía pensar que el bosnio y los suyos iban a remontar un 4-1 en contra ante el Barça? "Hoy es un gran momento, pero no debemos conformarnos. Debemos mirar a Kiev. ¿Por qué no creer en algo más grande después de un partido así?", lanzó el técnico romano Eusebio Di Francesco luego del éxito de su equipo.

- El Real Madrid impone -

Para el Real Madrid y el Bayern, las semifinales resultan familiares. De las diez últimas temporadas, los madrileños se clasificaron en 8 ocasiones para esta ronda, por 7 los bávaros.

¿Quién puede detener al club madrileño y evitar su tercera 'Champions' consecutiva? La Juve soñó con ello pero fue penalizada en los últimos segundos de un partido de gran suspense, cerrado con un penal convertido por Cristiano Ronaldo que supuso el 1-3, y que dio el pase al conjunto blanco ya que en la ida había ganado 3-0 en Turín.

El astro portugués suma 120 goles en 150 partidos de 'Champions', números que asustan a cualquiera.

Ante esos guarismos y las 12 'Champions' del Madrid hasta el Bayern parece un equipo modesto. Los muniqueses conquistaron su última 'Orejona' en 2013.

"Quedan tres rivales de nivel top, y será muy complicado depare lo que depare el sorteo", avisó el técnico de los alemanes Jupp Heynckes.