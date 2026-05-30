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Tras ganar la Champions League: Luis Enrique iguala récord de Guardiola y Zidane. (Foto: AFP)
Tras ganar la Champions League: Luis Enrique iguala récord de Guardiola y Zidane. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Luis Enrique sigue agrandando su legado en Europa. El técnico español llevó al PSG a conquistar una nueva UEFA Champions League tras vencer al Arsenal en una dramática final que se definió en la tanda de penales luego de remontar un 0-1 durante el partido.

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