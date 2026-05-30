Luis Enrique sigue agrandando su legado en Europa. El técnico español llevó al PSG a conquistar una nueva UEFA Champions League tras vencer al Arsenal en una dramática final que se definió en la tanda de penales luego de remontar un 0-1 durante el partido.

Con esta consagración, el entrenador alcanzó su tercera Champions League como director técnico. La primera la ganó en 2015 con Barcelona, mientras que las otras dos llegaron al mando del PSG en las temporadas 2024-25 y 2025-26.

El nuevo título también le permitió igualar a Pep Guardiola y Zinedine Zidane, ambos con tres coronas europeas. Por encima de ellos solo aparece Carlo Ancelotti, quien lidera el ranking histórico con cinco títulos entre AC Milan y Real Madrid.

La temporada del PSG fue prácticamente perfecta. Además de la Champions League, el club parisino ganó la Ligue 1, la Supercopa de Europa, la Supercopa de Francia y la Copa Intercontinental, cerrando el año con cinco trofeos en sus vitrinas.

Tras la final, Luis Enrique destacó lo que significa este logro para la historia del club francés. “La primera fue histórica. La segunda lo va a ser más. París y el PSG necesitaban meterse en el grupo de los mejores equipos”, señaló el entrenador español luego de una nueva noche inolvidable para el cuadro parisino.

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