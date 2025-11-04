Ver Manchester City vs. Borussia Dortmund EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Etihad Stadium por la fecha 4 de la Champions League. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025, a las 3:00 de la tarde (hora peruana), que son las 5:00 PM de Paraguay, Argentina y Chile, las 2:00 PM de México y las 8:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmiten en Sudamérica; MAX y Amazon Prime Video lo pasan en México; Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 6 en España. En Estados Unidos lo transmiten Paramount+, Amazon Prime Video y ViX. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

