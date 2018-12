Manchester City vs. Hoffenheim EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido por la fecha 6 del Grupo F de la Champions League 2018-19 en el Etihad Stadoum este miércoles desde las 21:00 horas (hora local, 3:00 pm. hora peruana) y por transmisión de FOX Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Los ingleses buscan terminar la fase de grupos como líderes y parta eso solo les sirve sumar para no estar pendientes de lo que haga Lyon ante Shakhtar Donetsk. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en la Champions League.

Chelsea acabó con el invicto del Manchester City y ganó 2-0 con goles de Kanté y David Luiz. (@ChelseaFC) (Foto: @ChelseaFC)

▷ VER Real Madrid vs. CSKA Moscú EN VIVO ONLINE en el Santiago Bernabéu por la Champions League 2018



▷ VER Juventus vs. Young Boys EN VIVO: con Cristiano Ronaldo, por la Champions League



Manchester City, campeón vigente de la Premier League y líder del grupo F de la Champions League es amplio favorito ante un Hoffenheim que se juega sus chaces de clasificar a la Europa League, a la que accedería solo si gana y los ucranianos de Shakhtar no suman ante Lyon.

Manchester City vs. Hoffenheim: Horarios del partido en todo el mundo



Perú: 3:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

Uruguay: 5:00 p.m.

España: 21:00

Manchester City vs. Hoffenheim: Canales que transmiten el partido



Argentina: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Brasil: TNT Go, Esporte Interativo Plus, TNT Brazil

Canadá: DAZN

Chile: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Colombia: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Costa Rica: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Ecuador: ESPN Sur, ESPN Play Sur

El Salvador: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Guatemala: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Honduras: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

México: ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

Nicaragua: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Panamá: ESPN2 Norte, Flow Sports 1, ESPN Play Norte, Flow Sports App

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Perú: ESPN Sur, ESPN Play Sur

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4

Estados Unidos: Univision Deportes En Vivo, B/R Live, Galavision

Uruguay: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Pero ese último escenario es lo que no le conviene al equipo de Pep Guardiola que de perder en casa, como ya lo hizo en la primera fecha, puede quedar en el segundo lugar del grupo y esperar un rival de fuste en los octavos de final, en lo que sería la llave de la muerte de la siguiente ronda.

Manchester City, además, llega golpeado luego de perder el invicto de 21 partidos en esta temporada ante Chelsea. Los londinenses vencieron al cuadro celeste que querrá cobrarse revancha contra un Hoffenheim que no sabe de triunfos en los últimos cuatro partidos que disputó.

Mira cómo va la tabla de posiciones del grupo F de la Champions League:

Puesto Club PJ PG PE PP GF GC DG Puntos 1 Manchester City 5 3 1 1 14 5 9 10 2 Olympique Lyon 5 1 4 0 11 10 1 7 3 Shakhtar Donetsk 5 1 2 2 7 15 -8 5 4 Hoffenheim 5 0 3 2 10 12 -2 3

Manchester City lucha contra el racismo



Este partido será especial para Raheem Sterling quien ha recibido el apoyo de sus compañeros y entrenador en Manchester City tras denunciar haber sido víctima de racismo en el partido contra Chelsea, el último fin de semana por Champions League.

"Raheem lo dijo perfectamente. Es una persona increíble, un ser humano increíble"; dijo Pep Guardiola para defender al atacante de Manchester City que ha sido confirmado como titular para este cotejo, con el que se cierra la fase de grupos de la Champions League.

Manchester City vs. Hoffenheim: alineaciones probables



Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Kompany, Delph; Mahrez, Fernandinho, Foden; Sané, Jesus, Sterling



Hoffenheim: Baumann; Bičakčić, Vogt, Hübner; Kadeřábek, Grillitsch, Schulz, Zuber, Kramarić; Joelinton, Belfodil