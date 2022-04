Manchester City vs Real Madrid juegan por la semifinal de ida de la UEFA Champions League. Revisa cuándo es el partido, a qué hora, en qué canal ver por TV y cómo seguir gratis la transmisión vía streaming. Sigue todas las incidencias a través de El Comercio.

A QUÉ HORA JUEGA MANCHESTER CITY VS. REAL MADRID

El partido de ida de Manchester City vs Real Madrid por las semifinales de la Champions se disputará este martes 26 de abril, desde las 14:00 horas de Perú, en el Etihad Stadium. Mira los horarios por país.

14:00 horas - Perú

14:00 horas - Ecuador

14:00 horas - Colombia

14:00 horas - México

15:00 horas - Venezuela

15:00 horas - Bolivia

15:00 horas - Chile

15:00 horas - Paraguay

16:00 horas - Argentina

16:00 horas - Uruguay

16:00 horas - Brasil

21:00 horas - España

MANCHESTER CITY VS. REAL MADRID: EN QUÉ CANAL LO PASAN

El Real Madrid vs Manchester City será trasmitido por TV en ESPN para Perú y todo Sudamérica, mientras que HBO Max lo pasará en México y Movistar Liga de Campeones lo hará en España. Star Plus es otra opción para seguir online el Real Madrid vs Manchester City por Champions vía streaming.

Gabriel Jesús, que solo llevaba tres anotaciones en la Premier League, se destapó este sábado con un póker de goles en la manita del Manchester City ante el Watford (5-1), a apenas tres días de enfrentarse al Real Madrid en las semifinales de la Champions.

Este es el segundo póker de la carrera del brasileño en el City, desde los cuatro tantos que le hizo al Burton Albion en las semifinales de la Copa de la Liga en la 2018/19.

Guardiola aprovechó el cómodo marcador para dar descanso en el minuto 57 a Kevin De Bruyne, que se marchó con dos asistencias. El que no entró en la convocatoria fue Kyle Walker, que es seria duda para el martes por una lesión en el tobillo.

MANCHESTER CITY VS. REAL MADRID: HISTORIAL

A nivel oficial, Manchester City vs. Real Madrid se han enfrentado en 6 ocasiones dejando un saldo de 2 victorias para los españoles, 2 para los ingleses y dos empates. Mira sus últimos duelos.