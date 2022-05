Manchester City vs. Real Madrid EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League este miércoles 4 de mayo del 2022 desde las 2:00 p.m. (horario peruano) en el Estadio Santiago Bernabéu.

Los ‘Blancos’, motivados por ganar el título de LaLiga Santander tras golear 4-0 a Espanyol, quieren ser protagonistas de otra épica jornada en la Liga de Campeones. En esta edición, el equipo liderado por el entrenador Carlo Ancelotti dejó fuera a clubes poderosos como PSG, en octavos, y Chelsea, el vigente monarca, en cuartos.

RESUMEN PARTIDO DE IDA

MANCHESTER CITY VS. REAL MADRID: HORARIOS

Perú – 2:00 p.m.

Ecuador – 2:00 p.m.

Colombia – 2:00 p.m.

México – 2:00 p.m.

Chile – 3:00 p.m.

Venezuela – 3:00 p.m.

Bolivia – 3:00 p.m.

Paraguay – 3:00 p.m.

Argentina – 4:00 p.m.

Uruguay – 4:00 p.m.

Brasil – 4:00 p.m.

España – 9:00 p.m.

Hay novedades con relación al equipo que presentará Real Madrid. De entrada, Ancelotti descartó a David Alaba por lesión, pero le incluyó en la lista de convocados. Vuelve a la escuadra Casemiro, ausente la semana pasada por suspensión. En más, Karim Benzema será el referente en la ofensiva y estará acompañado por Vinicius Junior.

De su lado, Manchester City también goleó 0-4 a Leeds United, pero sigue luchando semana a semana con Liverpool por el título de la Premier League. En la víspera, Pep Guardiola adelantó que Kyle Walker acompañará al equipo, pero John Stones está fuera. “Para eliminar al Madrid hay que hacerlo bien en la ida y en la vuelta”, sostuvo el DT, pese a la victoria por 4-3 en Inglaterra.

MANCHESTER CITY VS. REAL MADRID: CANAL DE TRANSMISIÓN

Si quieres ver la transmisión del partidazo por UEFA Champions League entre Real Madrid y Manchester City desde España puedes hacerlo vía Movistar Plus. Este es el único canal de TV que cuenta con los derechos de transmisión de este certamen, el más importante de Europa a nivel de clubes.

Para seguir el encuentro desde Sudamérica puedes hacerlo vía ESPN, mientras que en México y Centroamérica la señal habilitada es TNT Sports y HBO Max que desde esta temporada iniciaron con la transmisión tanto de la UEFA Champions League como de la UEFA Europa League.

DÓNDE VER MANCHESTER CITY VS. REAL MADRID ONLINE

Si quieres ver la transmisión del partido entre Real Madrid y Manchester City puedes hacerlo vía Movistar Plus, conectándote desde cualquier dispositivo móvil si verás el encuentro desde España; en Latinoamérica tienes dos opciones que son vía Star Plus para aquellos que quieran ver la señal de ESPN y para México puedes hacerlo por TNT Sports Go, que transmite todos los encuentros del certamen.

MANCHESTER CITY VS. REAL MADRID: POSIBLES ALINEACIONES

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Militao, Nacho, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Valverde, Benzema, Vinicius Junior.

Manchester City: Ederson - Joao Cancelo, Ruben Dias, Laporte, Zinchenko - De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva - Mahrez, Gabriel Jesus, Foden.

¿DÓNDE JUEGAN MANCHESTER CITY VS. REAL MADRID POR UCL?