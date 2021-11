Las claves del 1-0 del Manchester United vs. Atalanta: la aparición de Duván Zapata para la asistencia, la precisión de Josip Ilicic y la clara complicidad de David De Gea. De esa manera, el cuadro local se adelantó en el compromiso de la cuarta jornada del grupo F de la Champions League.

Hace un par de semanas, el club de Bérgamo asistió al imponente estadio de Old Trafford y golpeó dos veces al gigante europeo en 45 minutos. Más allá de que la historia no fue favorable para los dirigidos por Gian Piero Gasperini (perdieron 3-2), el libreto no fue diferente en la revancha disputada en el coloso Gewiss.

Atalanta salió sin complejos a atacar a Manchester United. Es así como el capitán Remo Freuler tuvo la pelota en sus pies en el terreno contrario y luego filtró la pelota entre la línea de los volantes y los defensores. Hubo un desvío en Scott McTominay y el globo quedó servido para Duván Zapata.

Enseguida, el colombiano ganó en potencia y velocidad al lateral Aaron Wan-Bissaka. Luego de ingresar a la portería, gracias a un amague, el delantero levantó la cabeza para ubicar libre de marca Ilicic cerca de la media luna del área grande.

Lo siguiente fue el disparo sobre el segundo poste del atacante de Atalante. De Gea adivinó la intención del rival y voló hacia ese lado. No obstante, el español no pudo contener y el balón se coló por sus brazos para permitir la inauguración del marcador en el compromiso de la Liga de Campeones.