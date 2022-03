Esta semana en la UEFA Champions League 2021-22 , el partido más esperado será el que protagonicen Manchester United vs. Atlético de Madrid en vivo online en el mítico estadio de Old Trafford. La serie está igualada 1-1, por lo que todo se definirá en Inglaterra. Cabe mencionar que la transmisión del partido, que se jugará este martes 15 de marzo desde las 15:00 (hora local), estará a cargo de la señal de ESPN (Star+) para toda Sudamérica, y de Movistar Liga de Campeones para España y otros países de Europa. Cristiano Ronaldo será titular en los ‘Diablos Rojos’.

En el Estadio Wanda Metropolitano, ambas escuadras empataron 1-1 en un vibrante y entretenido partido. Joao Félix adelantó a los ‘Colchoneros’ en la primera parte, pero Elanga igualó las acciones en el epílogo. Con el marcador en tablas, la llave está más que pareja teniendo en cuenta que ya no vale doble el gol de visitante.

“Al Atlético no le importa que el rival tenga el balón. Han tenido menos del 50% de posesión en sus últimos partidos de liga. Somos conscientes de ello. Sería importante marcar nosotros el primer gol y es muy importante no encajar primero. Queremos intentar no conceder nada si es posible, pero será importante adelantarnos en el marcador”, dijo en la previa Ralf Rangnick.

“Hicimos méritos para ganar el partido de ida y todo está por decidir aún. Casi todo lo que hicimos en el partido lo hicimos muy bien. Es probable que la gente piense que la ventaja la tienen ellos, pero con el cambio de la regla de los goles fuera de casa esto no es así”, apuntó por su parte Diego Simeone.

¿DÓNDE PUEDO VER MANCHESTER UNITED VS. ATLÉTICO DE MADRID?

Algunos canales de transmisión del partido son ESPN, TNT Sports, Fox Sports o HBO Max. A continuación, conoce las señales por cada país.

País Canal Argentina ESPN, Star+ Bolivia ESPN, Star+ Brasil TNT Brasil, SBT, TNT Go, GUIGO, Estádio TNT Sports, HBO Max Chile ESPN, Star+ Colombia ESPN, Star+ Ecuador ESPN, Star+ México TNT Go, HBO Max, TNT Sports Perú ESPN, Star+ Paraguay ESPN, Star+ España Movistar+, Movistar Liga de Campeones Estados Unidos TUDN.com, SiriusXM FC, Paramount+, TUDNxtra, Univision, TUDN USA, TUDN App, Univision NOW Uruguay ESPN, Star+ Venezuela ESPN, Star+

¿A QUÉ HORA JUEGA MANCHESTER UNITED VS. ATLÉTICO DE MADRID 2022?

El partido comenzará a jugarse desde las 3:00 p.m. (hora local) y 9:00 p.m. (hora de España). Mira los horarios internacionales.

País Hora Perú 15:00 horas Colombia 15:00 horas Ecuador 15:00 horas México 14:00 horas Bolivia 16:00 horas Venezuela 16:00 horas Estados Unidos 16:00 horas Argentina 17:00 horas Uruguay 17:00 horas Brasil 17:00 horas Chile 17:00 horas Paraguay 17:00 horas España 21:00 horas

ALINEACIONES PROBABLES, MANCHESTER UNITED VS. ATLETICO DE MADRID

Man. United: De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Varane, Shaw; Fred, McTominay; Elanga, Bruno Fernandes, Sancho; Cristiano Ronaldo.

Atl. Madrid: Oblak; Savić, Giménez, Reinildo; Llorente, Herrera, Koke, De Paul, Lodi; João Félix, Griezmann.

MANCHESTER UNITED VS. ATLÉTICO DE MADRID HOY: HISTORIAL

Ambas escuadras solamente se han enfrentado en 3 ocasiones, dejando un saldo de 1 victoria para Atlético de Madrid y 2 empates. Mira sus duelos.

Febrero 2022 | Atlético de Madrid 1-1 Manchester United

Noviembre 1991 | Manchester United 1-1 Atlético de Madrid

Octubre 1991 | Atlético de Madrid 3-0 Manchester United

ESTADÍSTICAS, MANCHESTER UNITED VS. ATLÉTICO DE MADRID

Esta es la 12ª eliminatoria de octavos de final del conjunto inglés (siete victorias y cuatro derrotas). En la más reciente, en la edición 2018/19, se impuso al Paris a domicilio, remontando un 0-2 de la ida en Old Trafford con un 1-3 a su favor a domicilio en Francia.

El historial del United en eliminatorias a doble partido contra clubes españoles es ocho clasificaciones y nueve eliminaciones, venciendo a la Real Sociedad y al Granada la temporada pasada. Cayó eliminado de la competición europea por un rival de la Liga en cada una de las tres temporadas anteriores: por el Sevilla en los octavos de final de la UEFA Champions League 2017/18 (0-0 a domicilio, 1-2 en casa) y en las semifinales de la UEFA Europa League 2019/20 (1-2), y por el Barcelona en los cuartos de final de la UEFA Champions League 2018/19 (0-1 en casa, 3-0 a domicilio). Además, también perdió la final de la UEFA Europa League de la temporada pasada en los penaltis ante otro equipo español, el Villarreal.

El United sólo ha ganado 18 de sus 65 partidos de la UEFA contra equipos españoles (25 empates y 22 derrotas). La victoria de esta temporada contra el Villarreal fue sólo la undécima en sus 29 partidos en casa contra visitantes españoles (doce empates y seis derrotas), y la tercera en los últimos 14 (seis empates y cinco derrotas), aunque la segunda consecutiva

El club madrileño ha llegado a los cuartos de final o más lejos en cinco de sus últimas ocho campañas de la UEFA Champions League, todas ellas bajo las órdenes de Simeone.

El Atlético ha ganado cinco de sus ocho eliminatorias de octavos de final. Sólo ha conseguido dos victorias en sus últimos once partidos fuera de casa en los octavos de final de la Champions League (dos empates y siete derrotas), la más reciente un 2-3 en Liverpool tras la prórroga del partido de vuelta de los octavos de final de la 2019/20.

El Atlético ha ganado cinco de los nueve enfrentamientos en competiciones UEFA tras un empate en la ida en casa, aunque perdió el último, ante el Real Madrid en los cuartos de final de la UEFA Champions League 2014/15 (0-0 en casa, 1-0 fuera). Cuando el partido de ida en casa ha terminado 1-1 el balance global del Atlético es dos victorias y una derrota, con triunfos por 2-1 en el partido de vuelta tanto ante el Celtic en la primera ronda de la Recopa de Europa 1985/86 como, más recientemente, ante el Galatasaray en la UEFA Europa League 2009/10.

