La precisión de Marcos López: gran jugada del peruano para el 2-1 del Copenhague vs. Leverkusen.
Redacción EC
Redacción EC

Marcos López fue protagonista del segundo gol del Copenhague vs. Bayer Leverkusen en la Champions League. El peruano participó con un gran cambio de frente que terminó en gol de Robert a los 86′.

Ese tanto significó el 2-1 parcial con el que su equipo sacó ventaja sobre el final; aunque en esta ocasión la suerte no estuvo de su lado. Lastimosamente, el partido finalizó 2-2 tras un autogol de Pantelis Hatzidiakos y se repartieron los puntos.

El lateral peruano jugó los 90′ y redondeó una gran actuación. Ya es uno de los pilares en la primera línea del Copenhague y se espera que pueda continuar afianzándose en esa zona.

