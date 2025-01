Max EN VIVO: es la señal encargada de transmitir el partido de Barcelona vs. Benfica en países de Centroamérica como: México, Guatemala, Panamá, Costa Rica, El Salvador, etc por Champions League 24/2025. Para poder sintonizar MAX tendrás que crearte una cuenta en su app que está disponible para iOS y Android y lo podrás ver desde tu SmarTV, celular, tablet o PC. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO. Cabe resaltar que otras opciones en Centroamérica para mirar el juego es TNT Sports y Disney Plus. El partido comienza a las 2:00 p.m. (horarios mexicano) desde el Estádio da Luz.

