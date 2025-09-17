Max y TNT Sports EN VIVO: en México, pasan el partido de Barcelona vs. Newcastle por la fecha 1 de la Champions League . ¿Dónde ver Max en México EN VIVO? Para que puedas sintonizar la señal de Max México, tendrás que suscribirte y elegir un plan para que puedas mirarlo vía streaming mediante tablet, PC, celular o Smart TV. O, si cuentas con servicios de televisión o internet con proveedores como izzi, Megacable, Sky o Telmex, es posible que tengas acceso a Max sin costo adicional. ¿Cómo ver TNT Sports? Tienes 2 maneras de ver TNT Sports México, mediante Max o servicios de televisión de paga como: Sky, Dish, izzi, Megacable, Totalplay y Star TV.

