La peculiar entrevista de Michael Olise tras su golazo en Champions que se volvió viral. Foto: @Official_Benji_
La peculiar entrevista de Michael Olise tras su golazo en Champions que se volvió viral. Foto: @Official_Benji_
Por Redacción EC

Michael Olise volvió a demostrar que su personalidad frente a los micrófonos es muy diferente a la que exhibe dentro del campo. El atacante francés fue una de las grandes figuras del Bayern Múnich en el estreno de la Champions League, pero terminó convirtiéndose también en protagonista fuera del terreno de juego por sus escuetas respuestas durante una entrevista post partido con DAZN Alemania.

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