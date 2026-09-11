Michael Olise volvió a demostrar que su personalidad frente a los micrófonos es muy diferente a la que exhibe dentro del campo. El atacante francés fue una de las grandes figuras del Bayern Múnich en el estreno de la Champions League, pero terminó convirtiéndose también en protagonista fuera del terreno de juego por sus escuetas respuestas durante una entrevista post partido con DAZN Alemania.

El francés tuvo una actuación sobresaliente en la goleada por 5-0 ante Bodo/Glimt, con dos goles y una asistencia para Harry Kane. Sin embargo, su particular manera de responder a las preguntas del periodista rápidamente generó reacciones en redes sociales.

“O entra o no”: la respuesta de Olise sobre su gol

Elegido como el mejor jugador del partido, el atacante fue entrevistado por DAZN Alemania. El periodista comenzó preguntándole cómo se sentía después de marcar un gol de semejante calidad.

La respuesta de Olise fue breve y sin cambiar demasiado su expresión: “No lo sé...”.

El reportero intentó profundizar y le preguntó si ese tipo de goles eran producto de algo que le salía naturalmente o si los pensaba antes de ejecutarlos.

Olise volvió a simplificar la situación: “Bueno, yo disparo y luego... O entra o no”.

Michael Olise en el centro de la polémica: se viraliza video del delantero del Bayern Múnich en un lujo yate. Foto: Reuters/Sam Navarro

La respuesta provocó sorpresa debido a la naturalidad con la que el futbolista describió una jugada que requirió precisión y técnica para terminar en el ángulo.

“No soy el único que marca goles”

El periodista insistió en destacar la dificultad de sus definiciones y le señaló que parecía sencillo cuando él lo hacía, pese a que no todos los jugadores podían conseguirlo.

Olise respondió nuevamente con pocas palabras: “No soy el único que marca goles”.

Ante una nueva pregunta sobre si se refería específicamente a goles como el que acababa de marcar, el futbolista contestó: “No lo creo”.

Olise brilló en la goleada del Bayern

El Bayern comenzó su participación en la Champions League con una contundente victoria en Múnich. Olise fue uno de los principales responsables del resultado gracias a una actuación que coronó con dos anotaciones.

Uno de sus goles destacó especialmente por la calidad de la definición. El atacante recibió el balón a más de 20 metros del arco, controló mientras giraba, acomodó la pelota con la zurda y sacó un potente remate con esa misma pierna que terminó en la escuadra de Haikin.

VIDEO RECOMENDADO