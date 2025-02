Ver Milan vs Feyenoord EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en San Siro por la vuelta de los play-offs eliminatorios de la UEFA Champions League 2024/25. La eliminatoria está abierta, pero los neerlandeses parten con ventaja en el duelo de revancha tras ganar 1-0 en la ida. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 18 de febrero de 2025, desde las 12:45 (hora peruana), que son las 2:45 PM de Argentina y Chile, las 11:45 AM de México y las 18:45 de España. ¿Dónde ver? ESPN transmite en Sudamérica y Centroamérica, mientras que TNT Sports pasa el juego en México y en Estados Unidos van a transmitir TUDN y Unimás. Si estás en España, puedes seguir el partido en M+ Liga de Campeones y Movistar Plus. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

