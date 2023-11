Este martes 7 de noviembre del 2023, Milan vs. PSG en vivo online se verán las caras por la jornada 4 de la UEFA Champions League. El encuentro está programado para iniciar a las 3:00 p.m. (hora peruana), desde el estadio San Siro. El conjunto italiano no está teniendo un buen desempeño en la competencia y ocupa la última posición del Grupo F. Por su lado, los dirigidos por Luis Enrique lideran la zona con dos victorias y una derrota. La transmisión del partido se puede ver por FOX Sports, ESPN2 y Star Plus.

VIDEO RECOMENDADO Milan vs. Juventus en vivo