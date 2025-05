Movistar Liga de Campeones en directo: televisa en España la final entre PSG vs Inter por Champions League. ¿Cómo ver Movistar Liga de Campeones GRATIS? Para ver Movistar Liga de Campeones en España, necesitas una suscripción a Movistar Plus+, el servicio de televisión de pago que transmite en exclusiva la UEFA Champions League. Este canal está incluido en los paquetes “Fútbol” y “Movistar Plus+ Total”, accesibles a través del decodificador o la app de Movistar en Smart TV, móviles, tablets y computadoras. También puedes acceder mediante dispositivos como Chromecast o Apple TV. Es fundamental contar con una buena conexión a internet para disfrutar de los partidos en directo y en alta definición sin interrupciones.

