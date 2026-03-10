Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Newcastle vs Barcelona EN VIVO
¿A qué hora juega Barcelona vs Newcastle EN VIVO por Champions League?
El partido de Barcelona vs Newcastle por la ida de los octavos de final de la Champions League empieza a las 3:00 PM de Perú este martes 10 de marzo del 2026.
¿Dónde ver Barcelona vs Newcastle EN VIVO por Champions League?
La transmisión del partido entre Barcelona vs Newcastle por la ida de octavos de final de la Champions League será transmitido en ESPN 2 y Disney+ Premium para toda Sudamérica, incluyendo a Perú. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de MAX y TNT Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: Paramount+, UniMás, ViX y TUDN.
Recordemos que en esta misma temporada, el Barça ya se impuso en St. James Park por 2-1 en la primera jornada de la Liga de Campeones.
Los blaugranas confían en el buen momento de forma de sus estrellas Lamine Yamal y Pedri para superar la eliminatoria de octavos de Champions contra Newcastle y seguir avanzando en el camino hacia la conquista de un título europeo que no levanta desde 2015.
Barcelona visita al Newcastle este martes 10 de marzo del 2026 por el partido de ida de los octavos de final de la Champions League en el estadio St. James Park.
Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión del minuto a minuto del partido de Barcelona vs Newcastle por la ida de los octavos de final de la Champions League.
¿Cómo ver en México, Barcelona vs Newcastle EN VIVO por Champions League?
En México, el partido de Barcelona vs Newcastle lo pasa TNT Sports y Max mediante cable y streaming. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de ESPN y Disney+ Premium.