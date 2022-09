Neymar Jr. sentenció este miércoles la remontada de PSG ante Maccabi Haifa por Champions , siendo nuevamente protagonista con los parisinos, pero terminó con sensaciones encontradas al final del compromiso. Daniel Siebert , árbitro alemán, lo amonestó por un festejo al considerar que se burló del público, provocando la indignación del brasileño.

Luego de reclamar la decisión al juez en el campo de juego, el crack de la ‘Canarinha’ se explayó a través de redes sociales y dejó clara su incomodidad.

“La amarilla ha sido una falta de respeto total contra el futbolista. Este tipo de cosas no pueden pasar. Me llevé la amarilla simplemente por no haber hecho nada y me siguen perjudicando”, escribió en Twitter, donde descargó en más de un post directamente contra Siebert.

"Celebración... ¡amarilla! Una mas para la lista de NJ, sólo a mi me pasan estas cosas. La próxima voy a avisarles a los árbitros qué voy a hacer..." Neymar, irónico tras ganarse la tarjeta ¡por festejar su gol en Champions! pic.twitter.com/o6o2qu3uI2 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 14, 2022

“Celebración... ¡amarilla! Una mas para la lista de NJ, sólo a mí me pasan estas cosas. La próxima voy a avisarles a los árbitros qué voy a hacer”, agregó en un video difundido por Instagram. Es un “fútbol cada vez más aburrido”, escribió.

Por esto fue amonestado Neymar vs. Maccabi Haifa en la Champions. Sí, por... ¡FESTEJAR! El brasileño protagonizó su típico festejo y el árbitro lo sacó la amarilla. pic.twitter.com/QP0G7TXvj0 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 14, 2022

Neymar también había expresado su enojo desde la zona mixta recién acabado el compromiso y reveló que el árbitro reconoció su error. “Hablé con el árbitro y me pidió disculpas, pero ahora es inútil (...) Es muy triste lo que pasó, están para proteger a los jugadores”, declaró.