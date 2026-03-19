Resumen

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“Estas cosas pasan”: Noa Lang y su reacción tras sufrir corte en el dedo en partido contra Liverpool. (Foto: Imstagram)
“Estas cosas pasan”: Noa Lang y su reacción tras sufrir corte en el dedo en partido contra Liverpool. (Foto: Imstagram)
Por Redacción EC

Noa Lang, jugador del Galatasaray, dejó una de las imágenes más impresionantes de los octavos de final de la Champions League luego de sufrir un profundo corte en el dedo durante el partido contra Liverpool. El neerlandés se estrelló contra una barra publicitaria y tuvo que ser llevado a una clínica local para recibir atención médica.

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