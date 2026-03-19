Noa Lang, jugador del Galatasaray, dejó una de las imágenes más impresionantes de los octavos de final de la Champions League luego de sufrir un profundo corte en el dedo durante el partido contra Liverpool. El neerlandés se estrelló contra una barra publicitaria y tuvo que ser llevado a una clínica local para recibir atención médica.

En un comunicado, el club turco reveló el estado de salud de su futbolista. “Nuestro jugador Noa Lang, que sufrió una lesión en la segunda parte del mismo partido, sufrió un corte grave en el pulgar derecho y está previsto que sea operado en Liverpool en las próximas horas con la presencia de nuestro equipo médico", informó el club.

Lang fue operado en una clínica y se mostró optimista en su cuenta oficial de Instagram. “Estas cosas pasan. La operación fue un éxito”, escribió el futbolista neerlandés en sus redes sociales, acompañado de una foto suya en camilla.

Tras conocer su situación. Noa Langa ha recibido toda clase de apoyo de sus compañeros de equipo. Asimismo, los hinchas de Galatasary le hicieron llegar mensajes de aliento y cariño en sus redes sociales, deseándole pronta recuperación.

Lang se viene recuperando de lo ocurrido y es cuestión de tiempo para que vuelva a sumarse a las filas del equipo.

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