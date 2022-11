Se viene el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League , donde 16 equipos lucharán por la gloria en el título de clubes más importante del mundo. En esa línea, aquí te contamos todos los detalles que necesitas saber, así como los posibles cruces en esta instancia de la ‘Orejona’.

¿Cuándo es el sorteo de los octavos de final de Champions?

El evento se realizará este lunes 7 de noviembre en la Casa del Fútbol Europeo de Nyon (Suiza). Luego, el sorteo de los cuartos de final, las semifinales y la final tendrá lugar el viernes 17 de marzo.

Horario del sorteo de Champions League 2022

En Perú la ceremonia comenzará desde las 6:00 de la mañana. A continuación, conoce los horarios internacionales.

México - 5:00 a.m.

Colombia, Ecuador - 6:00 a.m.

Bolivia, Venezuela, Estados Unidos - 7:00 a.m.

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil - 8:00 a.m.

España - 12:00 p.m.

Canal de transmisión y dónde ver el sorteo de la Champions

Se podrá seguir el minuto a minuto vía online en El Comercio y UEFA TV, y por señal de televisión en ESPN y STAR Plus para Sudamérica. En España, por otro lado, se verá en Movistar Liga de Campeones. En México lo pasará HBO Max.

Clasificados a los octavos de final de Champions League

Aquellos clubes que terminaron primeros en la fase de grupos, estarán en el bombo 1, mientras que fueron segundos estarán en el bombo 2.

Bombo 1

Bayern Múnich (GER)

Benfica (POR)

Chelsea (ENG)

Manchester City (ENG)

Nápoles (ITA)

Oporto (POR)

Real Madrid (ESP)

Tottenham (ENG)

Bombo 2

Brujas (BEL)

Eintracht Frankfurt (GER)

Inter (ITA)

Dortmund (GER)

Leipzig (GER)

Liverpool (ENG)

Milan (ITA)

Paris Saint-Germain (FRA)

¿Cuándo empiezan los partidos de los octavos de final?

Los encuentros de ida se jugarán el 14/15 y 21/22 de febrero del 2023, mientas que los de vuelta serán el 7/8 y 14/15 de marzo.

Formato del sorteo de la Liga de Campeones

En primer lugar, es importante mencionar que en octavos de final no se puede producir un partido de dos equipos del mismo país. Es decir, por ejemplo, Bayern Múnich no podrá jugar contra Borussia Dortmund.

Otro punto importante es que no se podrán chocar dos clubes que han compartido grupo en la fase previa. Por ejemplo, PSG vs. Benfica no se puede dar. Estas son las dos medidas que rigen en estos sorteos de la UEFA.