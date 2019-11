Barcelona vs. Slavia Praga EN DIRECTO | EN VIVO | ONLINE se verán las caras en el partido de la fecha 4 del grupo F de la Champions League este martes 5 de noviembre desde las 12:55 p.m. (horario peruano). El encuentro se desarrollará en el Camp Nou y será transmitido por ESPN.

La remontada del Levante en apenas siete minutos para acabar ganando 3-1 dejó tocado al cuadro azulgranas, apenas unos días antes de recibir al elenco checo, colista del grupo F de la Champions League.

Barcelona vs. Slavia Praga se enfrentan en la Champions League. (Foto: Reuters)

Líder de la llave con tres puntos de ventaja sobre Borussia Dortmund (segundo) e Inter de Milán (tercero), el Barcelona necesita una victoria que le afiance en cabeza antes de enfrentarse a los dos rivales más fuertes del grupo.

“Es un partido importante porque estamos cerca de la clasificación, queremos ganar y haremos todo para ganar”, dijo Nelson Semedo, marcador de catalanes, en la conferencia de prensa previa al compromiso.

Valverde: “Cuando pierdes hay más presión”

En una jornada en la que todavía ninguno de los equipos de la llave puede asegurar su pase a los octavos del torneo continental, el Barcelona quiere tres puntos que le dejarían a solo uno de la clasificación y serían un bálsamo tras la derrota en Levante.

“Cuando pierdes tienes más presión, venimos de perder un partido y sabemos lo que significa. Para nosotros está bien porque te obliga a una reacción, generalmente solemos reaccionar bien y espero que mañana sea igual”, declaró Ernesto Valverde.

El equipo blaugrana recibirá al Slavia Praga mermado en ataque tras la lesión muscular de Luis Suárez en la pierna derecha el sábado contra el Levante. El uruguayo no culminó el choque liguero y luego se confirmó la gravedad del problema físico.

“No es una lesión importante, no sé cuánto puede estar (de baja), no tengo la certeza absoluta de si puede estar para mañana (martes), creo que es justo, ya veremos si para el fin de semana”, manifestó el entrenador.

Barcelona vs. Slavia Praga: horarios del partido

México 11:55 a.m. Perú 12:55 p.m. Ecuador 12:55 p.m. Colombia 12:55 p.m. Bolivia 1:55 p.m. Venezuela 1:55 p.m. Argentina 2:55 p.m. Chile 2:55 p.m. Paraguay 2:55 p.m. Uruguay 2:55 p.m. Brasil 2:55 p.m. España 6:55 p.m.

Barcelona vs. Slavia Praga: posibles alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, De Jong, Arthur, Messi, Griezmann y Dembélé.

Slavia Praga: Kolar; Coufal, Zeleny, Kúdela, Boril; Soucek; Masopust, Stanciu, Sevcík, Traoré; Olayinka.