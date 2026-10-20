¡Bajas sensibles! Ousmane Dembélé y Dani Olmo tuvieron que salir del terreno de juego por lesión durante el duelo de PSG vs. FC Barcelona por la fecha 3 de la UEFA Champions League, este martes 20 de octubre.

El actual Balón de Oro se sintió en un contragolpe parisino en pleno pique contra los defensores ‘catalanes’. Fue sustituido en el minuto 20 por Ferrán Torres.

Por su lado, Dani Olmo se sintió en el minuto 27 y tuvo que ser cambiado por Fermín López.

Lesión de Dembélé