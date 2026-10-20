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Resumen

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El actual Balón de Oro salió lesionado al minuto 20 del duelo, mientras que Dani Olmo se fue del terreno de juego siete minutos después. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
El actual Balón de Oro salió lesionado al minuto 20 del duelo, mientras que Dani Olmo se fue del terreno de juego siete minutos después. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
/ FRANCK FIFE
Por Adrián Puga

¡Bajas sensibles! Ousmane Dembélé y Dani Olmo tuvieron que salir del terreno de juego por lesión durante el duelo de PSG vs. FC Barcelona por la fecha 3 de la UEFA Champions League, este martes 20 de octubre.

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